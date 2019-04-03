Доллар подорожает: каким будет курс гривни к концу 2019-го

Крупный американский инвестиционный банк Morgan Stanley ожидает, что в 2019 году курс национальной валюты Украины снизится по отношению к доллару на 4 гривни.

В частности, до конца текущего года курс просядет до 31 грн/$, сообщает "Новое время".

По прогнозам аналитиков, до конца 2020 года украинская валюта опустится уже до 32,5 грн/$.

В Morgan Stanley также ожидают, что в 2019 году Национальный банк Украины снизит учетную ставку до 16%, а в 2020-м – до 14%.

Аналитики инвестбанка предвидят снижение темпов роста ВВП до 2,7% в 2019 году и 2,6% – в 2020-м.

Дефицит текущего счета ожидается на уровне 4% от ВВП в 2019-м и 3,6% – в 2020 году.

"Политическая, макроэкономическая неопределенность для инвестиций, повышение тарифов на газ, высокая инфляция, сдерживающая потребление домохозяйств", – говорится в тезисах Morgan Stanley об Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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