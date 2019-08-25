"Гребаный цирк!" Фанат "русского мира" вскипел из-за беспредела в "ДНР"

Директором Горловского мясокомбината, который был захвачен в 2014 году террористами и в августе 2019-го перешел под контроль российской компании, стала родственница высокого чиновника "ДНР".

Так, фирму возглавила некая Юлия Головешко, родственница "главы Департамента торговли Министерства промышленности и торговли ДНР" Виталия Лунева. Об этом сообщил в Telegram-канале "Караул" адепт "русского мира" Евгений Тинянский.

"Дама не имеющая отношения к производству мясопродуктов, зато имеющая отношение к господину Луневу", – написал он.

Иллюстрация. "ДНР" Соцсети

Сторонник террористов напомнил, что после фактического захвата мясокомбинат стал пренадлежать российскому ООО "Профгарант".

"Имеем веселую картину – при поддержке руководства "ДНР" из-под управления ГП забрали работающее предприятие, передали левой конторе, а у руля посадили родственников, далеких от производства. Гребаный цирк!" – возмутился Тинянский.

Юлия Головешко Соцсети

Фото документов Telegram-канал "Караул"

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, угольная отрасль "Л/ДНР" после начала войны на Донбассе стала убыточной.

Так, самопровозглашенные "власти" планируют закрыть угледобывающие предприятия на оккупированных территориях, что приведет к увольнению 28,4 тыс. человек, в том числе в "ДНР" – 20,8 тыс. и в "ЛНР" – 7,6 тыс. человек.

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