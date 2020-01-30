Готовы увеличивать цену: союзник Украины поддержал санкции против России

Власти Канады готовы и дальше усиливать санкции, введенные против России после аннексии Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, комментируя расширение канадских экономических санкций против России, сообщил Укрінформ.

"Санкции показывают, что Канада и ее союзники совместно осуждают незаконную аннексию Россией Крыма и нелегитимные выборы, проведенные там прошлой осенью, а также то, что Канада и мировое сообщество готовы увеличивать цену игнорирование международного права и основанного на правилах международного порядка", – сказал Шампань.

Он добавил, что "поддержка Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой".

Санкции за Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января Евросоюз расширил санкции против России за аннексию Крыма. Теперь под международные штрафы попали те, кто помогал проводить "выборы" на полуострове в сентябре 2019 года.

29 января США ввели новые санкции против России из-за незаконной аннексии украинского Крыма, добавив в список восемь фамилий, а также компанию-оператора поездов на полуостров "Гранд Сервис Экспресс".

29 января Канада наложила санкции на граждан России за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму.

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