"Готовы к "нулевому транзиту": в "Нафтогазе" жестко осадили Россию с переговорами по газу

Газотранспортная система Украины готова к сценарию "нулевого транзита", если Россия откажется подписывать новый контракт.

Для этого "Укртрансгаз" модернизировал 5 компрессорных станций для работы в реверсном режиме, сообщают в пресс-службе НАК "Нафтогаз".

"Это дает возможность в случае частичной или полной остановки транзита обеспечивать бесперебойное газоснабжение для украинских потребителей восточных и южных регионов путем транспортировки голубого топлива из европейских стран и из подземных хранилищ газа на западе Украины", – сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" добавляют, что на компрессорных станциях "Хуст", "Богородчаны", "Гусятин", "Бар", "Александровка" были построены новые обвязки, за счет которых удалось расширить возможности ГТС для оперативного перераспределения газовых потоков и оптимизировать технологические расходы газа при работе станций в реверсе.

"Нулевой транзит" - ответ России "Нафтогаз"

Украина готовится к переговорам по транзиту

Как сообщал OBOZREVATEL, В Офисе президента Украины заявили о "плане "Б" на случай, если Россия сорвет переговоры по поводу транзита газа.

Ранее сообщалось, что российский "Газпром" может на некоторое время полностью прекратить транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Евросоюз прекращением поставок.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV эксперт нефтегазового рынка Геннадий Кобаль, комментируя переговоры о продолжении транзита газа через Украину после 2019 года.

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