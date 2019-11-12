Готовы к любым сценариям: в "Нафтогазе" рассказали о новом контракте с "Газпромом"

Украина готова подписать новый контракт по транзиту российского газа по европейским правилам. РФ навязывает невыгодные условия, но даже в случае остановки поставок мы сможем пережить зиму.

Об этом сказал глава НАК "Нафтогаз-Украина" Андрей Коболев в видео, опубликованном на странице компании в Facebook. (Чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

На чем настаивает Украина и что требует Россия

По словам Коболева, сейчас "Нафтогаз" является стороной действующего транзитного контракта. До конца года компания завершит отделение нового оператора ГТС (анбандлинг) и новый контракт по европейским правилам "Газпром" будет подписывать уже с ним.

"Европейские правила критически важные для украинской стороны, потому что это дополнительные гарантии, что контракт будет выполняться. Прецеденты уже были, так что мы должны подготовиться к любым вариантам", – сказал Коболев.

Российская сторона формально согласна на такие условия. Но при этом там выдвигают ряд требований, которые крайне невыгодные для нас.

"Россия требует от нас забыть о выигранных арбитраже, забыть текущий арбитраж и штраф Антимонопольного комитета. Размер желаемых русскими уступок – примерно $22 млрд. По газпромовской логике мы должны отказываться от уже выигранных денег и перспектив получения дополнительных денег, а потом уже начнется реальный переговорный процесс. В обмен на это нам ничего не предложили. Так что нам нет смысла отказываться от уже выигранных денег в обмен на непонятно что. Похоже, что российская сторона подводит нас к мысли, что в принципе серьезно разговаривать о контракте не готова", – сказал Коболев.

Еврокомиссия, по словам Коболева, полностью поддерживает позицию Украины по контракту и тоже против того, чтобы "обнулить" или забыть арбитражные решения, по которым Россия должна заплатить огромные суммы.

Что будет, если транзит прекратится

В "Нафтогазе" говорят, что Украина готова к любому сценарию. В 2019 году мы создали рекордные запасы газа – 21,7 млрд кубометров. Также к возможному "газовому шантажу" от России подготовилась Европа – там в хранилища закачали 100 млрд кубометров газа.

"Все понимают, что с большой вероятностью "Газпром" по политическим мотивам может не подписать контракт и попробовать шантажировать как нас, так и европейских потребителей. Но большие запасы в украинских и европейских подземках максимально препятствуют реализации такого сценария", – сказал Коболев.

Будет ли подписан контракт до 1 января, по словам Коболева, зависит от того, сколько времени "Газпром" готов терять долю европейского рынка и подвергаться штрафам. Зимой 2014-2015 годов, когда "Газпром" последний раз шантажировал Европу, он потерял более $5 млрд.

"Решение о заключении или не заключения сделки там принимает лицо в Кремле, и на какие убытки он готов пойти – вопрос к нему. Мы же будем обеспечивать украинских потребителей из ресурсов в хранилищах, при необходимости можем импортировать еще по контрактам с гарантированной поставкой. И будем продолжать взыскания почти $3 млрд по завершенному арбитражу и будем биться еще за $12 млрд в текущем арбитраже. Как показывает практика, это очень действенный инструмент обеспечения интересов Украины", – подытожил Коболев.

Коболев рассказал о ситуации с новым контрактом

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 31 октября, поддержало законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предусматривает отделение от компании газотранспортной системы.

Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

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