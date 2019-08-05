Готовят жесткий сценарий: раскрыты планы нового Кабмина Зеленского

Законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у вероятного кандидата в премьер-министры Украины Алексея Гончарука.

Об этом заявил известный политический и общественный деятель, руководитель Секретариата президента при Викторе Ющенко Олег Рыбачук в эфире Еспресо.TV. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Что я слышу от человека, которого называют кандидатом на премьера, от Алексея Гончарука. Он говорит, что они ведут интенсивные переговоры, чтобы в Украине провести земельную реформу. И причем, провести не просто, а до конца этого года", — сказал Рыбачук.

По его данным, партия "Слуга народа" имеет договоренности с Всемирным банком, а также ею подготовлено три сценария земельной реформы, с помощью которой новая власть планирует привлечь крупные инвестиции.

"Гончарук говорит, что радикальный сценарий земельной реформы позволит увеличить ВВП страны на 3% в год. Только земельная реформа! Почти удвоить экономический рост страны. Мягкая же реформа — это 0,5%. Но что-то мне подсказывает, что будут искать наиболее эффективную реформу. Вот уже сейчас на наших глазах происходит. И эти 254 голоса (парламентская фракция "Слуга народа". — Ред.), они проголосуют", — добавил Рыбачук.

У Зеленского хотят открыть рынок земли

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук сообщил, что сейчас ведутся переговоры со Всемирным банком относительно модели открытия рынка сельхозземель в Украине. По его словам, "если этого не будет сделано в текущем году, то в дальнейшем реализовать это будет довольно сложно".

Впервые мораторий на продажу земель с/х назначения в Украине был введен в 2001 году. С тех пор его неоднократно продлевали, в последний раз – до 2020 года.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал