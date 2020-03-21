Готовят удар? В США задумались об альянсе с "нефтяным врагом" России

В США хотят создать альянс с нефтяниками Саудовской Аравии, чтобы вместе регулировать мировые цены на нефть.

В необходимости этого президента США Дональда Трампа убеждают чиновники Министерства энергетики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, в "Роснефти" считают, что нефть скоро начнет дорожать и уже к концу 2020 года стоимость барреля может подняться до $60. Сейчас нефть торгуется ниже отметки $28 за баррель.

В США готовят альянс против России

В Минэнерго США считают, что это поможет стабилизировать цены на нефть, а также ослабит сотрудничество Саудовской Аравии с Россией. Также это может привести к выходу саудитов из ОПЕК.

Газета пишет, что возможны несколько вариантов нефтяного союза, один из которых подразумевает использование национальных запасов нефти.

По данным издания, план обсуждается в министерстве, но еще не одобрен ни его руководством, ни Белым домом.

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