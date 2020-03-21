Готовят удар? В США задумались об альянсе с "нефтяным врагом" России

В США хотят создать альянс с нефтяниками Саудовской Аравии, чтобы вместе регулировать мировые цены на нефть.
В необходимости этого президента США Дональда Трампа убеждают чиновники Министерства энергетики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Напомним, в "Роснефти" считают, что нефть скоро начнет дорожать и уже к концу 2020 года стоимость барреля может подняться до $60. Сейчас нефть торгуется ниже отметки $28 за баррель.
В США готовят альянс против России
В Минэнерго США считают, что это поможет стабилизировать цены на нефть, а также ослабит сотрудничество Саудовской Аравии с Россией. Также это может привести к выходу саудитов из ОПЕК.
Газета пишет, что возможны несколько вариантов нефтяного союза, один из которых подразумевает использование национальных запасов нефти.
По данным издания, план обсуждается в министерстве, но еще не одобрен ни его руководством, ни Белым домом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
Агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что в течение II квартала 2020 года стоимость барреля нефти сорта Brent упадет до $20. Это значит, что цена российской Urals может составить $15-16/баррель.
Японский банк Mizuho предсказал падение цен на нефть ниже нуля. Там считают, что свободные хранилища очень быстро заполнятся и производителям придется доплачивать, чтобы где-то хранить сырье.
Стоимость барреля нефти марки Brent может упасть ниже $20 уже в середине апреля, а цены на сорт WTI могут опуститься аж до $15-17/бар.
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