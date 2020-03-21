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21 марта • обновлено в 15:59
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Готовят удар? В США задумались об альянсе с "нефтяным врагом" России

2.6т
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В США хотят создать альянс с нефтяниками Саудовской Аравии, чтобы вместе регулировать мировые цены на нефть.

В необходимости этого президента США Дональда Трампа убеждают чиновники Министерства энергетики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, в "Роснефти" считают, что нефть скоро начнет дорожать и уже к концу 2020 года стоимость барреля может подняться до $60. Сейчас нефть торгуется ниже отметки $28 за баррель.

В США готовят альянс против России

В США готовят альянс против России

В Минэнерго США считают, что это поможет стабилизировать цены на нефть, а также ослабит сотрудничество Саудовской Аравии с Россией. Также это может привести к выходу саудитов из ОПЕК.

Газета пишет, что возможны несколько вариантов нефтяного союза, один из которых подразумевает использование национальных запасов нефти.

По данным издания, план обсуждается в министерстве, но еще не одобрен ни его руководством, ни Белым домом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • Агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что в течение II квартала 2020 года стоимость барреля нефти сорта Brent упадет до $20. Это значит, что цена российской Urals может составить $15-16/баррель.

  • Японский банк Mizuho предсказал падение цен на нефть ниже нуля. Там считают, что свободные хранилища очень быстро заполнятся и производителям придется доплачивать, чтобы где-то хранить сырье.

  • Стоимость барреля нефти марки Brent может упасть ниже $20 уже в середине апреля, а цены на сорт WTI могут опуститься аж до $15-17/бар.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Место
США
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Володимир Олександрович! Я Ярина Володимирівна из місто Хуст (Закарпатської області) мене вже 67! У нас 20 років немає гарячої води, зима приплив а батареї холодні, нужду справляє на вулиці, в лікарні немає навіть бинтів, майже вся моя пенсія йде на оплату ЖКГ. Хочу запитати: коли Керченський міст і Раїса розвалиться? Дай вам Бог здоров'я! СУГС! (три рази)...
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Экономика Рынки и компании

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