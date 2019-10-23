"Есть свидетель": в громком деле о подкупе слуг народа произошел резкий поворот

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что у него нет прямых доказательств того, что членам партии предлагали $30 тыс. за голосование на налоговом Комитете Верховной Рады.

Однако он готов в четверг, 24 октября, привести на передачу "Право на власть" свидетеля, который может подтвердить, что такие предложения были. Об этом Арахамия сказал на брифинге после заседания Кабинета Министров. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Завтра на 1+1 меня пригласили в передачу "Право на власть". Я туда приведу свидетеля, который в эфире даст показания об этих $30 тыс. Это не шоу", – сказал Арахамия.

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