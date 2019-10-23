Главная Новости
23 октября • обновлено в 16:18
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Есть свидетель": в громком деле о подкупе слуг народа произошел резкий поворот

761 Читать материал на украинском

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что у него нет прямых доказательств того, что членам партии предлагали $30 тыс. за голосование на налоговом Комитете Верховной Рады.

Однако он готов в четверг, 24 октября, привести на передачу "Право на власть" свидетеля, который может подтвердить, что такие предложения были. Об этом Арахамия сказал на брифинге после заседания Кабинета Министров. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Завтра на 1+1 меня пригласили в передачу "Право на власть". Я туда приведу свидетеля, который в эфире даст показания об этих $30 тыс. Это не шоу", – сказал Арахамия.

Новость дополняется...

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения