Госгеонедра презентовали привлекательную для бизнеса и инвесторов реформу

Государственная служба геологии и недр Украины введет упрощение работы бизнеса и привлечет новые инвестиции в добывающую отрасль.

Об этом стало известно во время заседания Национального совета реформ под председательством президента Украины Владимира Зеленского, в котором также принял участие председатель Госгеонедр Роман Опимах, сообщает пресс-служба ведомства. В частности, на встрече был одобрен проект законодательных изменений в сфере недропользования.

"Ключевая задача инициативы – дерегулировать разрешительные процедуры и модернизировать правила игры для повышения бизнес-активности в добывающем секторе экономики и создания новых рабочих мест", – сообщил Опимах.

В частности, чтобы упростить взаимодействие бизнеса и государства, планируют сократить количество разрешительных органов с четырех до одного, оставить только один разрешительный документ вместо семи и ускорить согласительные процедуры с 12 месяцев до двух.

"Мы стремимся обеспечить прозрачные правила работы отрасли, которые сделают невозможным любые злоупотребления. С этой целью будет введено использование современных цифровых решений в управлении и минимальный контакт недропользователя с чиновником", – добавил глава Госгеонедр.

Также среди новшеств – либерализация оборота специальных разрешений, стандартизация и автоматизация расчета стоимости специальных разрешений и геологической информации.

Инициативы предусматривают предоставление поддержки малому недропользованию: лицензии на пользование участками недр с залежами местных полезных ископаемых владельцы земли смогут получать без аукциона.

"Это системная реформа, которая заложит прочный фундамент для дальнейшего обновления Кодекса Украины о недрах", – отметил Опимах, выразив надежду, что народные депутаты зарегистрируют проект изменений в качестве приоритетной законодательной инициативы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госгеонедр отвергла претензии "Нафтогаза Украины" по поводу законности аукциона по Будищанско-Чутовской нефтегазовой площади, на котором государственная монополия проиграла ценовую конкуренцию.