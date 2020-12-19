Госгеонедра перезапустили крупнейшее газовое месторождение в Украине

Госгеонедра и НАК "Нафтогаз" дали старт разработке крупнейшего газового месторождения в стране - подписали договор купли-продажи 99% доли в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", которое владеет правом на разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке. Об этом сообщается на сайте службы.

"Положено начало разблокированию реализации соглашения о разделе углеводородов на Юзовской площади, площадью более 7,5 тыс. км кв, которая находилась в статусе самой "спящей "лицензии десятилетия", - сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

НАК "Нафтогаз" сможет приобрести окончательные права на указанную долю после получения согласия Антимонопольного комитета Украины на концентрацию. Кроме того, "Нафтогаз" заключил договор о приобретении 1% уставного капитала ООО "Надра Юзовская", который принадлежит дочернему предприятию НАК "Надра Украины" "Украинский геологический научно-производственный центр". В результате "Нафтогаз" станет единственным владельцем "Надра Юзовская".

По словам руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева, компания будет готова начать разработку Юзовской площади в кратчайшие сроки после завершения официальных процедур.

"С одной стороны, мы видим в этой области большой потенциал для наращивания ресурсной базы углеводородов Компании. С другой стороны, мы уже имеем большие наработки и уникальную экспертизу, ведь ведем деятельность в непосредственной близости от этого участка", - сообщил Коболев.

Напомним, 16 декабря 2020 года Кабинет Министров Украины предоставил возможность НАК "Нафтогаз Украины" приобрести 100% доли в ООО "Надра Юзовская". Юзовский участок расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. Площадь участка - 7,9 тыс. кв. км.