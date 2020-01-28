Госдолг Украины вырос и достиг $84 млрд: в Минфине дали объяснение

Государственный долг Украины по итогам 2019 года вырос на 7,71% и достиг $84,4 млрд.

При этом если пересчитывать госдолг в гривне, то он наоборот снизился на 7,84% (на 170,2 млрд грн), достигнув уровня 1 трлн 998,3 млрд грн. Об этом во вторник, 28 января, сообщили в Министерстве финансов.

Новости В Украине рекордно снизился государственный долг

"Колебания суммы государственного долга обусловлено, в частности, укреплением национальной валюты (по состоянию на 31 декабря 2018 курс составлял 27,6882 грн/$, а 31 декабря 2019 – 23,6862 грн/$)", – сказано в сообщении.

Госдолг Украины

При этом в Минфине отметили, что соотношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП Украины в 2019 году стало лучше. Так, в 2019 году общий госдолг (сумма этих показателей) составил 50% от прогнозируемого ВВП (а отдельно госдолг – 44% от ВВП). Тогда как на конец 2018 года соотношение было 60,9% и 52,3% соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

Украине в 2020 году предстоит выплатить по государственному долгу 400 миллиардов гривен.

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