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28 января • обновлено в 15:33
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Госдолг Украины вырос и достиг $84 млрд: в Минфине дали объяснение

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Государственный долг Украины по итогам 2019 года вырос на 7,71% и достиг $84,4 млрд.

При этом если пересчитывать госдолг в гривне, то он наоборот снизился на 7,84% (на 170,2 млрд грн), достигнув уровня 1 трлн 998,3 млрд грн. Об этом во вторник, 28 января, сообщили в Министерстве финансов.

Новости
В Украине рекордно снизился государственный долг

"Колебания суммы государственного долга обусловлено, в частности, укреплением национальной валюты (по состоянию на 31 декабря 2018 курс составлял 27,6882 грн/$, а 31 декабря 2019 – 23,6862 грн/$)", – сказано в сообщении.

Госдолг Украины

Госдолг Украины

При этом в Минфине отметили, что соотношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП Украины в 2019 году стало лучше. Так, в 2019 году общий госдолг (сумма этих показателей) составил 50% от прогнозируемого ВВП (а отдельно госдолг – 44% от ВВП). Тогда как на конец 2018 года соотношение было 60,9% и 52,3% соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

  • В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

  • В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

  • "Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

  • Украине в 2020 году предстоит выплатить по государственному долгу 400 миллиардов гривен.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
кредитование Украины
Место
Украина
Теги
Министерство финансов ВВП долги
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Ш. Олег
Ш. Олег
"…при этом если пересчитывать госдолг в гривне, то он наоборот снизился…" - а если пересчитать на российские рубли времён Александра II Освободителя, то и вообще выйлет сущий пустяк, а не долг. :)
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
И кто бы мог подумать
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинский "Южный машиностроительный завод имени Макарова" заключил договор с российским "Промышленным обеспечением "Альфа-Металл". Согласно опубликованному на портале закупок документу, соглашение было подписано 15 января. Российская сторона обязалась поставить на Украину алюминиевый прокат общим весом около 88,7 тонны. Сумма сделки составляет 42,9 миллиона гривен или 110 миллионов рублей. Производство будет осуществляться на заводе в подмосковной Электростали. Срок выполнения - до конца 2020 года. Примечательно, что с 2017 года это уже четвертая сделка на поставку алюминия между "Южмашем" и "Альфа-Металл". В последний раз материал понадобился Украине для изготовления основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, которую разрабатывает американская компания Northrop Grumman Innovation System._________
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