В аннексированному Крыму практически уничтожили курорт в городе Саки. Бездумное строительство привело к тому, что лечебные грязи теряют свои свойства.

Об этом в Twitter пишет крымский блогер RoksolanaToday&Крым25%. "В Саках уничтожили уникальное лечебное озеро да и город почти сравняли с землей Гавань разрушающая", – прокомментировала она пост крымчанки Ирины Францевой, которая жалуется на то, как местные "власти" вредят озеру.

Из-за стройки на набережной Сак, пишет Францева, вокруг озера с грязями поднялись грунтовые воды.

"Это угроза целебному свойству рапы и грязи. Судя по сегодняшнему посещению озера, оно уже не такое соленое, как было раньше. Местные жители и приезжие лечили кожные заболевания рапой, и эффект от лечения ощущался сразу как от жесткой обработкой солью: раны щипало. Сейчас этого нет", – сказано в сообщении Францевой.

По ее словам, мэр города Андрей Ивкин, ответственный за проблемы с природой, ушел с поста. "Город в разрухе! Дороги перерыты вот уже третий год! На озеро надвигается вода, которую дамбы и плиты не сдержат", – возмущена Францева.

В Саках уничтожили уникальное лечебное озеро

да и город почти сравняли с землей

Гавань разрушающая pic.twitter.com/VVqeuKjzgN — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 19 серпня 2019 р.

В комментариях другие пользователи жалуются, что сейчас в Крыму оккупанты активно вырубают леса. "Все уничтожают, реликтовые леса, читала, вырубают. Нарушают весь курортный климат. Останется только ср*ное море", – написала пользовательница Twitter с ником Шелковая курица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму в районе Керчи полным ходом добывают песок, загрязненный фосфором, мышьяком и хлором. За год площадь ядовитых "раскопок" увеличилась на 25%.

При этом жители полуострова жалуются на проблемы с иностранными и даже российскими компаниями. Прописка на полуострове стала для них "черной меткой". По их словам, весь цивилизованный мир воспринимает партнеров из Крыма как жителей тоталитарной Северной Кореи или Сирии.

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