Гончарук урезал зарплаты украинских министров: сколько будут платить

Кабинет министров Украины привязал зарплаты министров и других топ-руководителей к средней зарплате по стране.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 5 февраля. "Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране. То есть если у всех зарплата будет уменьшаться, то и у чиновников тоже", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Министрам урезали зарплаты

Он добавил, что зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. Также в Кабмине прекратят практику выплат по 200-400% премий – отныне максимальная премия будет не более чем один оклад.

Согласно данным Госстата, средняя зарплата в Украине в декабре 2019 года составила 12264 грн. Таким образом, министрам будут платить от 36792 грн до 61320 грн (с поправкой на актуальную среднюю зарплату по стране в тот или иной месяц).

"Более того, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и обнародуется ежемесячно", – написал Гончарук.

Также правительство обратилось в наблюдательный совет "Нафтогаза" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

Зарплата в Кабмине в декабре 2019 года

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из–за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

Милованов пожаловался также на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

В итоге министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч грн.

Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплаты и премии по итогам декабря на сумму более 2 миллионов грн.

В частности, рекордные 497,7 тысячи грн получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев.

При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч грн, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч грн.

Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

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