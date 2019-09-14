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14 сентября • обновлено в 15:03
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/ Рынки и компании

Гончарук сказал, когда в Украине начнут продавать землю

1.6т Читать материал на украинском

Рынок земли в Украине откроют в 2020 году и сейчас правительство усиленно работает над этой реформой.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук 14 сентября на форуме YES в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы хотим в следующие 5 лет вырасти на 40%. Для этого в следующем году нужно вырасти в районе 5%, и в каждом следующем году в районе 7%. Мы точно понимаем, как это сделать. Для этого нужно проводить иногда непопулярные, но очень важные трансформации. Нам нужно открыть рынок земли и мы к этому готовимся. Мы сейчас проводим огромное количество диалогов, чтобы это стало возможным. Чтобы в следующем году украинская земля была свободной", – сказал Гончарук.

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Рынок земли откроют в 2020 году

Рынок земли откроют в 2020 году

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 14 сентября выступил на форуме YES в Киеве. В своей речи он анонсировал резкий рост экономики, приток инвестиций, земельную реформу и новый Кодекс законов о труде. Мы сделали обзор его полного выступления.

Перед открытием рынка земли Украине придется потратить $500 млн на фонд, который дасть возможность мелким фермерам получить дешевые кредиты на покупку участков.

премьер-министр Алексей Гончарук, во вторник, 3 сентября, сказал, что перед открытием рынка земли нужно дать возможность мелким фермерам получить доступ к дешевым кредитам. "Мы хотим создать инструмент, который компенсировал бы эту процентную ставку. Чтобы украинский фермер был в более выгодных условиях, чем его иностранный конкурент. И пока мы не найдем этот баланс, рынок земли мы открывать не будем", – сказал премьер-министр.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже. Такие цифры назвала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

Законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провестив Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.

Также президент сообщил, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7%.

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Темы
Рынок земли в Украине Реформы Зеленского Реформы в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
рынок земли
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Serov Oleg
Serov Oleg
надо ускорить...даёшь 2019!
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Чтобы в следующем году украинская земля была свободной", – сказал Гончарук. От чего свободной? От населения? Так это и так ясно- крупным холдинга столько сельчан без надобности...
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70rus xxx
70rus xxx
Землю продашь,а где канал рыть будешь?
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