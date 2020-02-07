В Украине закроют часть госшахт: что будет с сотрудниками

Убыточные государственные шахты в Украине будут закрывать, а их сотрудникам придется искать новую работу.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Верховной Раде 7 февраля. Он сказал, что Кабмин провел аудит государственных шахт и планирует поддерживать те, которые могут приносить прибыль.

"Сейчас мы провели аудит всех шахт государственного значения. Их 34. По каждой из них мы сейчас оцениваем экономическую ситуацию. Те шахты, где есть экономическая целесообразность, которые могут конкурировать, мы будем поддерживать настолько, насколько это возможно", – сказал Гончарук.

Те шахты, которые "доведены до ручки", закроют. "Мы будем искать возможность, чтобы ни один человек оттуда не остался на улице", – сказал Гончарук.

Закроют убыточные шахты

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря Кабмин направил 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам.

Во вторник, 21 января, в здании Львовской ОГА лидеры профсоюзов ГП "Львовуголь" устроили протест с требованием выплатить работникам предприятия задолженность по зарплате, которую те не получают с ноября 2019 года.

6 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране большие проблемы с шахтерами и медиками, но он не может исправить все за полгода.

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