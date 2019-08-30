Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Гончарук рассказал о больших проблемах: каждую третью гривню придется отдать

2.2т Читать материал на украинском

Украине в следующие несколько лет придется потратить миллиарды гривен на обслуживание и погашение госдолга. Из бюджета будут отдавать каждую третью гривню.

Об этом во время встречи с журналистами заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УП. "Вообще этот и следующий год для Украины чрезвычайно сложны. Нам нужно много отдавать долгов за прошлые годы. В следующем году мы вынуждены отдать каждую третью гривну бюджета на обслуживание долга. Это огромные деньги. То есть страна работает, а треть денег сразу нет. И это не единственная проблема", – пояснил Гончарук.

Госдолг Украины

Госдолг Украины

Pixabay

Новости
В Минфине заявили о стремительном росте госдолга Украины

Сложными будут два-три года, считает премьер, а после экономика заработает более эффективно. Задача нового Кабмина – сгладить переходной период таким образом, чтобы украинцы не почувствовали на себе сложности, вызванные с большой долговой нагрузкой на бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2019 году более 1,8 млрд долларов или 1,3 млрд СПЗ (спецправа заимствования).

Самая крупная выплата назначена на сентябрь. В частности, 3 сентября придется заплатить Международному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 сентября – еще 295,5 млн СПЗ.​

В 2018-м совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Госбюджет-2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Госбюджет-2019
Место
Украина
Теги
бюджет долги
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
4
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
До чего Путен страну довел.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Шо???! ПАпєрєднікі???!!! Тільки не забудь, що це ще від Юлі хвіст тягнеться...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...