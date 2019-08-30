Гончарук рассказал о больших проблемах: каждую третью гривню придется отдать

Украине в следующие несколько лет придется потратить миллиарды гривен на обслуживание и погашение госдолга. Из бюджета будут отдавать каждую третью гривню.

Об этом во время встречи с журналистами заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УП. "Вообще этот и следующий год для Украины чрезвычайно сложны. Нам нужно много отдавать долгов за прошлые годы. В следующем году мы вынуждены отдать каждую третью гривну бюджета на обслуживание долга. Это огромные деньги. То есть страна работает, а треть денег сразу нет. И это не единственная проблема", – пояснил Гончарук.

Госдолг Украины Pixabay

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Сложными будут два-три года, считает премьер, а после экономика заработает более эффективно. Задача нового Кабмина – сгладить переходной период таким образом, чтобы украинцы не почувствовали на себе сложности, вызванные с большой долговой нагрузкой на бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2019 году более 1,8 млрд долларов или 1,3 млрд СПЗ (спецправа заимствования).

Самая крупная выплата назначена на сентябрь. В частности, 3 сентября придется заплатить Международному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 сентября – еще 295,5 млн СПЗ.​

В 2018-м совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

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