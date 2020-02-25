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25 февраля • обновлено в 13:19
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Гончарук объявил об искоренении коррупции во власти

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Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что в Украине на высшем уровне власти нет коррупции, но много где она еще осталась.

Об этом он сказал, выступая на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник, 25 февраля, передает "Левый берег".

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"Я думаю, что за последние месяцы многие почувствовали, что на высшем уровне власти коррупции не стало. В правительстве ее точно нет. Но еще много коррупции осталось на среднем уровне, на местах", – сказал Гончарук.

Премьер считает, что министры его Кабмина не имеют "такого недостатка" как коррупция.

Гончарук сказал, что коррупции в Кабмине нет

Гончарук сказал, что коррупции в Кабмине нет

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Коррупция в Украине Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины коррупция
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Сказочник! А за какие бабки вы отдыхаете в дорогих отелях за бугром? За зарплату? Или я пропустил то, что сейчас называется коррупцией?
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