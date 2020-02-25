Гончарук объявил об искоренении коррупции во власти

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что в Украине на высшем уровне власти нет коррупции, но много где она еще осталась.

Об этом он сказал, выступая на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник, 25 февраля, передает "Левый берег".

"Я думаю, что за последние месяцы многие почувствовали, что на высшем уровне власти коррупции не стало. В правительстве ее точно нет. Но еще много коррупции осталось на среднем уровне, на местах", – сказал Гончарук.

Премьер считает, что министры его Кабмина не имеют "такого недостатка" как коррупция.

Гончарук сказал, что коррупции в Кабмине нет

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