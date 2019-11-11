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11 ноября • обновлено в 17:31
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Гончарук приказал создать карту всех земель Украины: как это будет

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Кабмин поручил Госгеокадастру до 1 августа 2020 года наполнить электронную кадастровую карту Украины всей информацией, которая там пока отсутствует.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга в Киеве 11 ноября, передает "Громадське". По его словам, "белые пятна" на карте используются для незаконного обогащения.

"Нам нужно наконец внести всю информацию в эту электронную систему ... Сегодня у нас на карте Украины очень много "белых пятен", которые используют для незаконного обогащения, для неуплаты налогов и в коррупционных целях. Поэтому до 1 августа следующего года мы поставили задачу Госгеокадастру полностью наполнить кадастровую карту информацией о земле", – сообщил Гончарук.

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По его словам, в дальнейшем в Украине создадут единый ресурс, объединив все кадастры, не только земельные, но и водных и других объектов. На этом ресурсе будет открыта информация о пользователях всеми объектами и ограничениями на пользование. Это должно упростить деятельность для потенциальных инвесторов и побороть коррупцию.

Гончарук отдал распоряжение Госгеокадастру

Гончарук отдал распоряжение Госгеокадастру

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал увольнение руководства Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Около 323 га земель госпредприятия "Пуща-Водица" в Оболонском районе Киева незаконно отчуждили в Госгеокадастре, организовав преступную схему с ветеранами АТО.

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Тема
земельная реформа
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Госгеокадастр
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