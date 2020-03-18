Goldman Sachs предсказало катастрофические для России цены на нефть

Агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что в течение II квартала 2020 года стоимость барреля нефти сорта Brent упадет до $20. Это значит, что цена российской Urals может составить $15-16/баррель.
Об этом говорится в публикации военно-политического обозревателя Александра Коваленко на "Южном дозоре".
Стоимость нефти
По мнению экспертов агентства, баррель нефти сорта Brent в скором времени достигнет отметки в $20, что в значительной степени повлияет и на остальные сорта “чёрного золота”.
Коваленко напомнил, что стоимость российской нефти сорта Urals отличается от Brent в среднем на $1 в меньшую сторону. То есть, при $20 за Brent, официальная стоимость Urals будет колебаться в пределах $19 за баррель. Но, одно дело официальная стоимость, а совсем другое – реальная. Та, по которой Россия сможет продать свое сырье.
"И вот тут самое интересное, ведь реальная стоимость Urals формируется, в том числе и с учётом скидки, средний размер которой составляет $3 на баррель. То есть, реальная её стоимость с учетом прогноза Goldman Sachs может составить $15-16 за баррель. Но, как известно, низкая цена на нефть России только на пользу! Правда ведь?", – подытожил Коваленко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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