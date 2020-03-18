Goldman Sachs предсказало катастрофические для России цены на нефть

Агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что в течение II квартала 2020 года стоимость барреля нефти сорта Brent упадет до $20. Это значит, что цена российской Urals может составить $15-16/баррель.

Об этом говорится в публикации военно-политического обозревателя Александра Коваленко на "Южном дозоре".

Стоимость нефти

По мнению экспертов агентства, баррель нефти сорта Brent в скором времени достигнет отметки в $20, что в значительной степени повлияет и на остальные сорта “чёрного золота”.

Коваленко напомнил, что стоимость российской нефти сорта Urals отличается от Brent в среднем на $1 в меньшую сторону. То есть, при $20 за Brent, официальная стоимость Urals будет колебаться в пределах $19 за баррель. Но, одно дело официальная стоимость, а совсем другое – реальная. Та, по которой Россия сможет продать свое сырье.

"И вот тут самое интересное, ведь реальная стоимость Urals формируется, в том числе и с учётом скидки, средний размер которой составляет $3 на баррель. То есть, реальная её стоимость с учетом прогноза Goldman Sachs может составить $15-16 за баррель. Но, как известно, низкая цена на нефть России только на пользу! Правда ведь?", – подытожил Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.

Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 16 марта, упали в ходе азиатских торгов до минимальных показателей с февраля 2016 года. В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась до 30,50 доллара за баррель.

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