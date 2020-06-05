Табачный бизнес "слуги" Холодова до сих пор не проверили: СМИ сообщили о фальшивых чеках

В Государственной налоговой службе за полгода не ответили, осуществлялась ли проверка табачных киосков в Киеве, где продавали сигареты по чекам с признаками подделки.

Речь идет о киосках, связанных с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Холодовым, сообщил сайт "Радио Свобода".

Киоски, которые связывают с Холодовым

В частности, журналисты обнаружили, что компании "Виктрум" и "Интертабако", которые продавали сигареты в киосках, связанных с семьей Андрея Холодова, не использовали кассовые аппараты. А чеки, выданные на продукцию, не отображаются на сайте ГФС в системе "Поиск фискального чека".

"Внешне чеки из этих табачных киосков почти невозможно отличить от чеков из других мест. Даже номер кассового аппарата есть. Но это лишь означает, что он, скорее всего, снят с учета фискалов. А значит, деньги, полученные от таких продаж, могут проходить вне кассы – что является, скорее всего, нарушением закона", – отмечали авторы расследования.

С просьбами проверить эти чеки на подлинность журналисты обратились в Главное управление ГФС в Киеве в ноябре 2019 года, но налоговики не ответили по существу, лишь попросили больше времени на подготовку.

Холодов продолжает отрицать, что есть какие-то интересы в торговле табачными изделиями. Впрочем, журналистам удалось найти документальные подтверждения этой связи.

"Семья депутата Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет – от оптовой закупки у производителей (через фирму "Сити Трейдинг Компани") до распространение этих партий в киосках (владелец киосков – "Киев Маркет Солюшн") и розничной продажи в этих киосках через две фирмы ("Виктрум" и "Интертабако")", – говорилось в расследовании.

Позже в комментарии журналистам депутат сообщил, что кипрская компания REINEWEG LTD, на которую заведена сеть столичных киосков, была продана "другому владельцу" еще в 2018 году, однако на прямые вопросы, кому он продал этот бизнес, Холодов не ответил.

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