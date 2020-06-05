Табачный бизнес "слуги" Холодова до сих пор не проверили: СМИ сообщили о фальшивых чеках

В налоговой за полгода не дали ответ, проверяли ли табачные киоски, в которых выдавали чеки с признаками подделки

В Государственной налоговой службе за полгода не ответили, проверяли ли они табачные киоски в Киеве, в которых продавали сигареты по чекам с признаками подделки.

Речь идет о киосках, связанных с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Холодовым, сообщил сайт "Радио Свобода".

Киоски, которые связывают с Холодовым

В частности, журналисты обнаружили, что компании "Виктрум" и "Интертабако", которые продавали сигареты в киосках, связанных с семьей Андрея Холодова, не использовали кассовые аппараты. А чеки, выданные на сигареты, не отображаются на сайте ГФС в системе "Поиск фискального чека".

"Внешне чеки из этих табачных киосков почти невозможно отличить от чеков с других мест. Даже номер кассового аппарата есть. Но это лишь означает, что он, скорее всего, снят с учета фискалов. А значит, деньги, полученные от таких продаж, могут проходить вне кассы – что является, скорее всего, нарушением закона", – говорилось в расследовании.

С просьбами проверить эти чеки на подлинность журналисты обратились в Главное управление ГФС в Киеве в ноябре 2019 года, но налоговики не ответили по существу, лишь попросили больше времени на их подготовку.

Холодов продолжает отрицать, что есть какие-то интересы в торговле сигаретами. Впрочем, журналистам удалось найти документальные подтверждения этой связи.

"Семья депутата Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет – от оптовой закупки у производителей (через фирму "Сити Трейдинг Компани"), распространение этих партий в киоски (владелец киосков – "Киев Маркет Солюшн"), и розничной продажи в этих киосках через две фирмы ("Виктрум" и "Интертабако")", – говорилось в расследовании.

Позже в комментарии журналистам депутат сообщил, что кипрская компания REINEWEG LTD, на которую заведена сеть столичных киосков, была продана "другому владельцу" еще в 2018 году, впрочем, на прямые вопросы, кому он продал этот бизнес, Холодов не ответил.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о №22 "Слуги народа":

Холодов известен как "король табачных киосков" . По данным источников, "там налицо полный набор: левые чеки, уклонение от налогов". Журналисты утверждают, что член "Слуги народа" причастен к рейдерскому захвату завода "Эфкон-окна" в 2012 году. Это предприятие производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из металла. Бизнес-партнер Холодова – Леся Васильевна Васильченко – является владелицей ООО "Табак Индастриал ЛТД". Вместе с Шаховской они являются владельцем ООО "Апартмент Билдинг ЛТД".

Холодов тесно связан с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком . Его детей крестила жена Медведчука Оксана Марченко.

Холодов имеет двойное гражданство . Такую информацию о нем и еще трех членах "Слуги народа" со ссылкой на журналистов и общественников предоставила Центральная избирательная комиссия. "Это политическая ответственность партии", – заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По данным "Страны", Холодов является бизнес-партнером народного депутата от "Волі народу" и руководителя строительной корпорации "Укрбуд", скандального киевского застройщика Максима Микитася, которого уличили в сговоре с одиозным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом.

Холодов уже длительное время не проживает на территории Украины . Журналисты обратились в Государственную пограничную службу с просьбой разъяснить, находился ли он за границей более 180 дней за год или же дольше трех месяцев подряд. Однако по состоянию на 8 июля ответа от них не последовало.

Против сети табачных киосков "Т-киоск", что имеет отношение к нардепа от "Слуги народа Андрея Холодова, поднимался уголовное производство за неуплату налогов.

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