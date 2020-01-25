Глупость обойдется в миллиарды? ФГВФЛ провел провальный аукцион по VAB Банку

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) вместо 5 млрд от продажи активов VAB Банка смог продать аж один участок земли за 3200 грн. При этом от 8 млрд, которые предлагал добровольно вернуть экс-владелец Олег Бахматюк, чиновники отказались.

Об этом в своем telegram-канале пишет нардеп Александр Дубинский. "Экс-владелец банка бизнесмен Олег Бахматюк предлагает при этом вернуть 8 млрд грн, но ответа на предложение от ФГВФЛ и НБУ до сих пор не получил. Между тем НАБУ начало допросы 10000 работников аграрных компаний Бахматюка. Причиной стал конфликт интересов директора НАБУ Артема Сытника", – пишет Дубинский.

Новости Фонд гарантирования выставил на продажу активы VAB банка за 200 млн

"Личная месть Сытника и глупость будет стоить вкладчикам миллиарды", – подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 ноября появилась информация о том, что сотрудники НАБУ пришли в офис Раффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука, который ранее работал заместителем экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

НАБУ и САП задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании.

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