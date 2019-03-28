Главу "Укрнафты" уволили: кто возглавит крупнейшую компанию 

Акционеры "Укрнафты" (принадлежит "Нафтогазу" и группе "Приват") приняли решение досрочно уволить главу правления компании Марка Роллинса.

Он освободит свое кресло 30 апреля 2019-го, сообщает "Интерфакс". Исполняющим обязанности руководителя компании назначили Олега Геза.

Также акционеры изменили состав наблюдательного совета и дали согласие на покупку "Нафтогазом" 4 млрд куб.м газа, который добыла "Укрнафта". Олег Гез устроился в "Укрнафту" в 2016 году. Ранее он работал под руководством Феликса Лунева, который сейчас курирует коммерческий блок "Укрнафты".

Олег Гез Укрнафта

На данный момент Гез занимает должность исполнительного вице-президента по вопросам сбыта. Он окончил Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности управление проектами и консалтинг. Стажировался в Leeds Business School (Великобритания). Получил степень сертифицированного бухгалтера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018-го крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины "Укрнафта" не допустила специалистов Государственной аудиторской службы для проверки.

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