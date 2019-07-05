Главу "Нафтогаза" Коболева могут уволить через неделю: Гройсман сделал заявление

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что если до 10 июля руководство "Нафтогаза" не заберет иск в суд против правительства, главу компании Андрея Коболева уволят.
Об этом премьер сообщил 5 июля на заседании Кабмина. "Когда продолжали контракт, я подписал соглашения, чтобы Коболев нес персональную ответственность за продолжение контракта по транзиту, и чтобы он нес персональную ответственность по заполнению газовых хранилищ на следующий период. Персональную ответственность!", – заявил Гройсман.
Андрей Коболев
При этом премьер отметил, что иски, которые подал "Нафтогаз" для того, чтобы не выплачивать 90% в виде дивидендов, лишили государства 15 млрд грн. И если компания не заберет свои иски, то главу НАК Андрей Коболева могут уволить уже 10 июля.
"Но я точно могу сказать, если они дальше будут паразитировать на государственных вопросах, я не буду это терпеть. И поэтому, я считаю, что сегодня нужно принять протокольное решение, направить в наблюдательные советы и в менеджменты, поставить вопросы о том, что до среды они должны отозвать все иски против государства. Государство и есть их собственник. Если они не сделают этого, я сейчас предлагаю принимать протокольное решение и поручить министерствам, в координации которых есть компания "Нафтогаз", "Турбоатом", еще какие-то предприятия, внести предложение на среду про увольнение таких руководителей", - заявил Коболев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2019 года Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.
28 февраля Наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.
В итоге Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений о заключении нового контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
В марте Наблюдательный совет НАК принял решение рекомендовать Кабинету министров повторно назначить Коболева председателем правления компании. При этом уровень его заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом.
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