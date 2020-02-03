Главу Госрезерва пытались подкупить огромной взяткой: что просили взамен

Высокопоставленного чиновника Госрезерва задержали во время попытки дать взятку главе ведомства Ярославу Погорелому.

За $40 тыс.(около 996 тыс. гривен) начальник одного из управлений пытался "договориться", чтобы за руководителями нескольких организаций, которые подчиняются Госрезерву, были сохранены их должности. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Задержание произошло в пятницу, 31 января, а 2 февраля Высший антикоррупционный суд арестовал чиновника с возможностью выйти под залог в 2,102 млн грн.

Взятка в Госрезерве

"Начальник управления Госрезерва на протяжении ноября 2019 – января 2020 года подстрекал руководителей предприятий, входящих в сферу управления Госрезерва, к предоставлению неправомерной выгоды. За это чиновник обещал сохранить должности и помощь от руководства Госрезерва. Осознавая, что реализовать замысел можно было только при участии главы Госрезерва, подозреваемый попытался склонить его к получению взятки. Получив ​​"предложение", глава Госрезерва сообщил об этом в правоохранительные органы", – сказали в НАБУ.

Правоохранители зафиксировали несколько случаев, когда руководители предприятий передавали деньги организатору схемы. К слову, он оставлял себе от них 20%. Во время передачи денег начальника управления задержали. Сейчас идет следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время получения части взятки в общем размере 325 тысяч гривен задержали и.о. директора госпредприятия "Закарпатский облавтодор" и начальника отдела его филиала.

В понедельник, 27 января, в Украину из Грузии экстрадировали заместителя министра энергетики и угольной промышленности времен президентства Виктора Януковича.

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