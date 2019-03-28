Главу "Энергоатома" лиши многомиллионных премий

"Энергоатом" решил не давать годовую премию в размере 21,6 млн гривен президенту государственного предприятия Юрию Недашковскому.
В частности, национальная атомная энергогенерирующая компания планировала поднять выплаты президенту с 654 тыс. гривен до 2,45 млн гривен в месяц за счет соответствующего премирования, сообщают "Наші гроші".
Однако Министерство финансов назвало необоснованным предложение добавить премию в контракт с Недашковским. Ведомство указало, что среднемесячные расходы на оплату труда президента вырастут в 3,8 раза по сравнению с планом на 2018 год.
При этом рост чистого финансового результата "Энергоатома" планируется достичь исключительно за счет увеличения тарифов на электроэнергию и теплоэнергию на 35,5% и 7% соответственно при уменьшении планового объема отпуска электроэнергии на 0,7% (78,48 млн кВт*ч) и теплоэнергии на 22,6% (1,25 млн Гкал).
"Энергоатом" сообщил, что учел претензии министерств и решил не увеличивать плату Недашковскому, поскольку согласно постановлению НКРЭКУ дополнительные расходы на оплату труда президента не предусмотрены в тарифах на отпуск энергии.
Юрий Недашковский
"Экспресс онлайн"
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2018 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.
Отмечалось, что первую часть премии в размере 541 млн гривен менеджеры получат в ближайшее время. Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальное будут выплачивать три года при условии, если российская компания выполнит требование суда.
Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме премий, назвав это "перегибом", однако позже в Наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не намерены пересматривать данное решение.
В феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.
28 февраля наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.
В итоге Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений о заключении нового контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
13 марта наблюдательный совет НАК принял решение рекомендовать Кабинету министров повторно назначить Коболева председателем правления компании. При этом уровень его заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом.
20 марта Кабинет министров заявил о намерении продлить действующий контракт с главой НАК "Нафтогаз Украины" на один год.
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