Главу "Энергоатома" лиши многомиллионных премий

"Энергоатом" решил не давать годовую премию в размере 21,6 млн гривен президенту государственного предприятия Юрию Недашковскому.

В частности, национальная атомная энергогенерирующая компания планировала поднять выплаты президенту с 654 тыс. гривен до 2,45 млн гривен в месяц за счет соответствующего премирования, сообщают "Наші гроші".

Однако Министерство финансов назвало необоснованным предложение добавить премию в контракт с Недашковским. Ведомство указало, что среднемесячные расходы на оплату труда президента вырастут в 3,8 раза по сравнению с планом на 2018 год.

При этом рост чистого финансового результата "Энергоатома" планируется достичь исключительно за счет увеличения тарифов на электроэнергию и теплоэнергию на 35,5% и 7% соответственно при уменьшении планового объема отпуска электроэнергии на 0,7% (78,48 млн кВт*ч) и теплоэнергии на 22,6% (1,25 млн Гкал).

"Энергоатом" сообщил, что учел претензии министерств и решил не увеличивать плату Недашковскому, поскольку согласно постановлению НКРЭКУ дополнительные расходы на оплату труда президента не предусмотрены в тарифах на отпуск энергии.

Юрий Недашковский "Экспресс онлайн"

​Как сообщал OBOZREVATEL:

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