"Главный вызов": Гончарук рассказал, как будет бороться с олигархами

Главный вызов для нового правительства Украины – найти общий язык с большими "группами влияния" и сделать так, чтобы они не давили на суды и органы власти.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал в cубботу, 14 сентября на конференции YES (Ялтинская европейская стратегия).

"Запад думает, что наше правительство – это шанс для больших "групп влияния" в этой стране. Потому, что на протяжении очень длительного периода эти "группы влияния" меняли друг друга, приходя к власти. Они старались как-то один одного отодвинуть, отжать. И это приводило к постоянной борьбе. Сейчас абсолютно уникальная ситуация, когда все "группы влияния" могут успокоиться и согласиться на то, чтобы вместе строить равные правила. Не вмешиваться в суды, не расставлять своих людей в органах государственной власти. Просто успокоиться и сосредоточиться на том, чтобы делать бизнес", – сказал Гончарук.

Премьер-министр сделал оговорку, что в этом может не обойтись без ошибок.

"Органов власти настолько много, поэтому может не обойтись без ошибок. Человеческий фактор является большим риском. Мы будем искать максимальное количество порядочных, чесных людей, чтобы они пришли в государственную власть. Но я думаю, что у нас также будут ошибки. Но мы их будем исправлять. Но главный вызов для меня – это найти общий язык с разными группами влияния и с обществом", – добавил Гончарук.

Гончарук рассказал об олигархах

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал олигархов работать по новым правилам открытого рынка и без монополизма. Иначе на них найдут управу.

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