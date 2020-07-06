Дания дала Росии добро на завершение строительства "Северного потока-2"

Дания, ранее жестко выступавшая против российского газопровода "Северный поток-2", дала добро использовать трубоукладочные суда с якорями и без них для завершения строительства.

Об этом сказано в заявлении Датского энергетического агентства, которое было опубликовано на его сайте в понедельник, 6 июля.

"Датское энергетическое агентство приняло решение, что Nord Stream 2 AG может также использовать трубоукладчики с якорным позиционированием при укладке трубопровода "Северный поток - 2", – сказано в сообщении.

При этом условия, на которых было выдано разрешение, изменены: компания Nord Stream 2 AG ("дочка" российского "Газпрома") может использовать суда как с системами самопозиционирования (не требующие использования якорей), так и суда, которые могут сохранять положение только с якорями.

"В этом решении Датское энергетическое агентство подчеркнуло, среди прочего, что оставшаяся часть трубопроводов, которые должны быть построены в Дании, находится за пределами района, где не рекомендуется траление дна, анкеровка и повреждение морского дна из-за риска, создаваемого захороненными боевыми химическими агентами", – объяснили решение в агентстве.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

В настоящее время "Северный поток-2" предполагается ввести в эксплуатацию в конце 2020-го – начале 2021 года. Достроить осталось менее 10% магистрали, но этому препятствуют многочисленные проблемы.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, основной является позиция США, санкции которых уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

В Германии призвали ответить на такие действия Вашингтона санкциями как в отношении авторов американских ограничительных мер, так и в виде пошлин на сжиженный природный газ из США.

20 июня стало известно, что "Газпром" переписал свое судно "Академик Черский" на действующий в России фонд STIF. Таким образом компания нашла способ достроить "Северный поток-2".