''Роман'' главного контрабандиста и борца с коррупцией: в сети разразился скандал

Предприниматель Орест Фирманюк, которого бывший глава налоговой Максим Нефедов назвал "главным контрабандистом", заявил, что ему начал мстить директор департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Гостаможслужбы (ГТС) Игорь Резник. Таможенник якобы добился незаконного ареста груза на Закарпатской таможне и давал ее сотрудникам незаконные распоряжения. В ответ Резник заявил, что ГТС предотвращает контрабанду на миллионы гривен, а все остальное – манипуляции.

Это второе публичное сведение счетов после того, как 17-18 сентября Резник обвинил Фирманюка в информационной атаке, а "главный контрабандист" заявил, что таможенники "раскручивают" предпринимателей на взятки и пригрозил пожаловаться в Минфин. При этом Фирманюк тогда утверждал, что "главный борец с контрабандой" регулярно бывает у него дома, где они обсуждают различные вопросы.

Что произошло на таможне

В этот раз "главный контрабандист" заявил, что в понедельник, 21 сентября, на пункте пропуска "Чоп" (Закарпатская область) якобы по команде Резника был остановлен автомобиль компании Фирманюка, который шел по адресу их клиента. В нем был "абсолютно "белый" груз в виде электрических плит", а с документами (торговая марка, количество, стоимость, код товара) все было в порядке.

Фирманюк утверждал, что Резник якобы в ручном режиме приказал конфисковать весь товар. Повод – якобы отправитель не указал семь коробок расходных запчастей к плитам весом 25 кг, из-за чего общая масса груза не совпадала.

"На вес 15 тонн, 25 кг. И это расхождение не при декларировании даже, а при прохождении пункта пропуска. Да. По факту нарушения есть. Но мелкое и неумышленное", – написал Фирманюк.

Предприниматель заявил, что Резник якобы надавил на заместителя начальника Закарпатской таможни, курирующего направление борьбы с контрабандой, Леонида Негрича дать команду инспекторам из числа "тех, которых не жалко" арестовать груз по статье "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украина с сокрытием от таможенного контроля".

"Любой студент и таможенник понимает, что это незаконно. Эта статья под данный проступок не попадает. Изъятие фуры плит за семь коробок запчастей к ним. Поэтому весь день шло противостояние Резника из Закарпатской таможней, которая отказывалась выполнять преступный приказ. При этом на должности присутствовали представители департамента Резника, из числа его харьковской команды, которые самостоятельно могут такой протокол и написать. Но не пишут. Потому что знают, что это уголовное преступление. И на первом допросе они признаются, что это было прямое указание Резника. Именно поэтому Резник требует у Негрича, чтобы местные инспекторы из числа "которых не жалко" сделали эту грязную работу", – написал Фирманюк.

Реакция таможни

В среду, 23 сентября, в Facebook появилась официальная реакция Государственной таможенной службы. Там заявили, что 21 сентября в зону деятельности таможенного поста "Тиса" ГТС заехал грузовой автомобиль с прицепом словацкой регистрации, перевозивший товар – бытовую технику торговой марки BORGIO, страна производства Турция в количестве 706 мест, а именно:

приборы для приготовления и подогрева пищи на газу на 4 конфорки – 259 шт;

духовые бытовые электрические шкафы, монтируемые – 307 шт;

плиты, которые имеют три газовые конфорки и одну электрическую – 140 шт.

Согласно документам, продавцом товара было предприятие, зарегистрированное в Турции, отправителем также выступала Турция, а получателем – украинское ООО "Греймост" в Одессе.

Таможенники усомнились в логичности перемещения и маршрута автомобиля (имеется в виду, что доставить груз из Туречины в Одессу было бы проще напрямую по морю, чем везти его через Закарпатье). А досмотр показал, что содержание упаковок не соответствует тому, что написано в сопроводительных документах.

"Были выявлены несоответствия и расхождения указанного в документах и того, что было предъявлено для осмотра: наличие бытовой техники, наименование которой отсутствуют в представленных документах, а именно:

– варочная поверхность газовая на три газовые конфорки – 50 шт.;

– варочная поверхность комбинированная две газовые конфорки и две электрические – 80 шт.

Также было обнаружено не указанные в документах и незадекларированных 8 ящиков с запчастями для указанной выше бытовой техники. Таким образом, водитель перемещал через таможенную границу Украины товары, с сокрытием от таможенного контроля путем представления таможенному органу документов, содержащих неправдивые данные относительно наименования товара и его количества", – заявили таможенники.

Почему груз из Турции в Одессу везли через Закарпатье

На это Фирманюк заявил, что таможенники "написали что-то, не объяснив ничего". По его словам, партия товара, которую задержали, направлялась в адрес клиента из Венгрии через пункт пропуска "Захонь-Чоп" для таможенного оформления в Киеве. Он еще раз подчеркнул, что все документы были оформлены правильно.

"При 100% выгрузке авто было найдено 25 килограмм запчастей к этим же электроплитам. Игорь Резник методом шантажа заставляет конфисковывать 100% груза. Мы уверены, что это превышение власти", – написал в Facebook предприниматель.

Нарушений на 3 млн гривен

В конечном итоге в спор вмешался "главный борец с контрабандой". Резник написал, что фирмы, за которые заступается Фирманюк, совершают многочисленные нарушения, которые, если бы не реакция ГТС, привели бы к прямым потерям бюджета на миллионы гривен.

"Занижение веса, недостоверное декларирование, контрафакт... Все это – прекращено Департаментом противодействия таможенным правонарушениям и Координационно-мониторинговой таможней. Это наша работа, которую почему-то называют давлением. Хотя благодаря ей платежи в бюджет уплачиваются в полном объеме! Рекомендую заявителям добавить к письму в Минфин эту табличку. Чтобы руководство министерства видел полную картину", – пояснил Резник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирманюк 17 сентября публично атаковал директора департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Гостаможслужбы (ГТС) Игоря Резника.

Он вышел в прямой эфир на своей странице в Facebook и начал угрожать чиновнику, который отвечает за борьбу с контрабандой. "Мы знаем друг друга много лет, часто общаемся, делимся мыслями и впечатлениями. Игорь Михайлович постоянно бывает у меня дома, где мы обсуждаем различные вопросы", – написал он в то же время за тщательные проверки своего груза он пригрозил пожаловаться в правоохранительные органы якобы из-за давления.