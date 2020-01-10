Война горячая и холодная: названы главные угрозы для мировой экономики в 2020 году

В 2020 году мировую экономику могут расшатывать горячая война на Ближнем Востоке, холодная война между Китаем и США, а также битва против изменения климата.

Усугубить ситуацию может также взаимодействие этих факторов. Такое мнение высказал экономический обозреватель Le Monde Филипп Эсканд, пишет "Инопресса". В публикации детально обсуждаются угрозы:

Горячая война, искрой к которой стала ликвидация 2 января генерала Касема Сулеймани.

Эксперт считает, что это первая и самая неотложная проблема. "Дональд Трамп сознательно взял на себя риск реального вооруженного конфликта. Баланс сил не способствует боевым действиям, однако у Ирана есть средства, чтобы посеять хаос в регионе Персидского залива, являющегося центром нефтяного мира. На передовой оказываются монархии Саудовской Аравии, Эмиратов или Катара, где размещены американские базы. Цены на нефть проявляют умеренную реакцию, однако серьезный конфликт может коренным образом изменить ситуацию", – отмечает автор статьи.

Ликвидация Сулеймани

Еще одной "горячей" угрозой кроме Ирана в Le Monde считают Турцию, которая вступает во внутренний конфликт в Ливии. Ею может двигать интерес к нефти.

Новая холодная война между США и Китаем.

Штаты обеспокоены усилением мощи Китая и его разрушительным влиянием на промышленность США. "В ответ на это Срединная империя запустила масштабный процесс национализации своей промышленности, особенно в сфере высоких технологий. В течение двух лет компьютеры, интегральные схемы и программное обеспечение китайских административных учреждений станут локальными (производиться не за границей, а в самом Китае, - Ред.)", – указывает Эсканд.

Торговая война США и Китая

Автор считает, что Китай уже достаточно силен, чтобы обойтись без западных технологий. "Железный занавес" опускается над международными торговыми отношениями. С 2017 года товарооборот между двумя странами упал на 9%, а прямые инвестиции – на 60%", – пишет Le Monde.

Экологическая угроза когда "человек угрожает сам себе".

"Пожары, опустошающие Австралию, являются напоминанием о том, как умеет мстить природа. Изменения климата и связанная с ними цепь циклонов, пожаров и наводнений должны подтолкнуть людей к совместной борьбе против глобального потепления. Однако все это, наоборот, их разделяет. В разгар такого глобального беспорядка Европа, являющаяся ведущим мировым экспортером, голосом своей Комиссии делает безумную ставку на то, чтобы предотвратить эти три угрозы. С тем, чтобы трансформировать экологические ограничения в рычаг экономического развития и показать пример остальному миру, готовому впасть в отрицание и изоляцию. Остается лишь пожелать ей успеха", – резюмирует обозреватель.

Пожары в Австралии

Как сообщал OBOZREVATEL, МВФ ожидает замедления роста экономики и масштабных проблем в связи с торговыми войнами между США и Китаем.

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики (ВВП) Украины в 2019 году с 3,4% до 3,6%.

В 2020 году ВВП Украины может вырасти на 3,7%, тогда как темпы роста мировой экономики будут в пределах 2,5%.

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