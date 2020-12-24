Новогодние праздники уже на носу, а, значит, самое время подводить итоги и определить, чем же такой неоднозначный 2020 год отличился в fintech-сфере. Ежегодно подводя итоги, мы видим, что каждый год уникален своими трендами и событиями. Да, 2020 сформировал "новую нормальность" и стал годом больших перемен, однако в индустрии финансовых технологий важными были так же, как минимум, три предыдущих года, за которые мы подружились с самокассами вместо обычной кассы и начали активно использовать бесконтактные платежи. В глобальном масштабе события 2020-го ускорили темпы внедрения цифровых технологий и значительно повлияли на поведение потребителей и бизнеса, что расширило возможности внедрения новых технологических решений и экспансии финансовых технологий на ритейл.

О трендах fintech-бизнеса в 2020 году

Некоторые тренды уходящего года зародились еще в 2019 и успешно перекочевали в 2020, получив основное признание и использование именно в течение последних месяцев.

Многофункциональность продуктов

Уже давно как пользователю, так и бизнесу необходимы различные сервисы для выполнения всех повседневных задач и процессов. Fintech-рынок постоянно пополняется, и в борьбе за лидирующие позиции компании стараются максимально упростить жизнь юзера. Так, мультирешения начали появляться еще в 2019 году, однако их расцвет пришелся именно на 2020.

Программы для личного "бухгалтерского учета" стали мейнстримом. До недавнего времени концепция использования технических инструментов для анализа инвестиционных решений и способа сбережения воспринималась немногими. Однако последние данные показывают, что fintech-услуги быстро становятся помощником в более грамотном использовании расчетных счетов и денег в целом.

Примером гибридного продукта может служить Revolut. Недавно компания к своему и так обширному набору решений для финансовых операций - торговля акциями, обмен валют и криптовалют, инвестирование, сбережения и т.д.- добавила еще одно решение - эквайринг для бизнеса.

На рынке Украины также есть прекрасные решения, которые помогают пользователю правильно распоряжаться денежными средствами. Они включают разные технологии от округления покупки и перечисления остатка в "копилку", до роботизированного инвестирования.

Гиперперсонализация через искусственный интеллект (ИИ) и большие данные

С внедрением больших данных и искусственного интеллекта компании могут легко управлять и обрабатывать огромные объемы данных. Fintech-компании не исключение. Это необходимо для того, чтобы понять своих клиентов на основе их поведения в сети, истории просмотров, симпатий и антипатий, использования приложений и т.д. Все это помогает финансовым отраслям предоставлять более качественные услуги за счет персонализации. Именно ИИ помогает правильно понимать, что говорят данные, и как применять их с пользой для клиента. В скором времени эти технологии помогут финансовым отраслям предлагать пользователям индивидуальные услуги и повышать их опыт работы с банками.

Что касается Украины, то 2020 скорее стал началом развития этого тренда. Ожидаем, что в 2021 году Минцифры сделает первые шаги в реализации Концепции искусственного интеллекта 2020-2030. Тут важными вопросами являются соответствие законодательства, регулирующего использование ИИ, международным нормативно-правовыми актам и подготовка квалифицированных кадров.

Блокчейн

В 2020 году блокчейн уже можно назвать трендом в финансовом секторе. Его основная концепция широко используется для более эффективной и безопасной работы и перемен в fintech - безопасные платежи и транзакции без необходимости в посредниках. Предотвращение кражи личных данных и фрода всегда было первостепенной задачей fintech-компаний. Блокчейн предоставляет оптимальный уровень защиты данных. По оценкам Всемирного экономического форума, к 2027 году 10% мирового ВВП будет храниться с помощью блокчейн.

В 2020 году Украина, можно сказать, переняла этот тренд, внеся изменения в регулирование на законодательном уровне, признав необходимость в повышении осведомленности общественности и ее доступе к технологиям.

Мир цифрового банкинга

Число приложений для интернет-банкинга растет с того момента, как платежи стали совершаться онлайн. Сегодня цифровые банки предоставляют множество нужных функций – международные платежи и переводы, обмен валют, низкие тарифы или их отсутствие - и все это онлайн. Вопрос необходимости банковских отделений возник давно. Еще до коронавируса прогнозировалось снижение посещаемости физических отделений банков на 36% с 2017 по 2022. А в связи с пандемией людям пришлось на определенное время перейти на использование банковских услуг онлайн. Со смягчением ограничений посещаемость отделений стала в определенной степени восстанавливаться, однако за период локдауна интернет-банкинг уже стал понятным и любимым многими.

Мой личный топ событий в украинском fintech-бизнесе за 2020 год

Однозначно приложение "Дія", которое за первые 4 суток загрузили более 1 млн раз и начали активно использовать в повседневной жизни. Благодаря колоссальной работе, которую проделали коллеги из Министерства цифровой трансформации, мы перенесли многие процессы и бумаги в такой любимый и привычный нам смартфон. Сложно оценить, насколько важным это приложение стало для каждого из нас, но это определенно большой шаг вперед.

Тут мы, конечно же, говорим о запуске удаленной идентификации и верификации клиентов финансовых услуг. Новый закон о финмониторинге изменил работу всех направлений платежного рынка и открыл двери для неожиданных идей. BankID, видеоверификация, упомянутая выше "Дія" - преимущества, которые уже начали ощущать на себе пользователи финансовых услуг.

Пандемия СOVID-19 тоже своего рода событие 2020 года. И пока мы определяемся стали ли сложившиеся мировые обстоятельства новыми возможностями для бизнеса, или наоборот разрушили выстроенную работу, факты остаются фактами. В онлайн "переехали" многие процессы и радикально увеличились темпы cashless-трансформации. 35-45% роста онлайн-оплат по нашему портфелю сервисов. А по данным Mastercard, Украина является одним из мировых лидеров по бесконтактным оплатам гаджетами – 7 из 10 платежей в физическом ритейле по картам платежной системы.

В этом году мировой и украинский fintech продвинулись вперед еще во многих важных направлениях - токенизация и секьюрность платежей, функционирование электронных денег, взаимодействие с пользователями через чат боты, удаленное открытие банковского счета и т.д. И на этом развитие не останавливается. В ближайшее время обязательно рассмотрим прогнозы на 2021.

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