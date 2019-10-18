Главные дороги Украины отдадут в частные руки: с каких начнут

В Украине могут отдать в концессию Киевскую кольцевую дорогу и ряд трасс на Западе Украины.

О передаче госсобственности в частные руки сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, передает "Интерфакс - Украина".

"Принятие закона позволит до конца года запустить процесс концессий как минимум – портов "Херсон" и "Ольвия", а также некоторых других объектов дорожной инфраструктуры. Идут разговоры о Киевской кольцевой дороге, части трасс на Западе Украины", – сказал он.

Наталуха отметил, что концессия станет одним из инструментов для инвестиций в Украину наряду с приватизацией.

"На концессию возлагаем большие надежды, как и на возобновление государственно-частного партнерства в целом", – подытожил Наталуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство инфраструктуры объявило конкурс на передачу в концессию двух морских портов – "Ольвия" (г. Николаев) и "Херсон".

Большинство Верховной Рады Украины в среду, 11 сентября, приняло правки к закону о приватизации и ликвидировала Спецкомиссию по вопросам приватизации. Ее существование в ВР противоречило Конституции.

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