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23 марта • обновлено в 13:38
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Главе "Нафтогаза" Коболеву в два раза снизили зарплату: детали нового контракта

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Главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву в два раза снизили зарплату, а также убрали все премии и бонусы.

Об этом сказано в условиях контракта, который был продлен на четыре года – до 22 марта 2024 года, сообщил УНИАН.

Андрей Коболев

Андрей Коболев

Facebook Андрея Коболева

"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" продлил контракт с председателем НАК Андреем Коболевым еще на 4 года – до 22 марта 2024 года. По условиям нового контракта, зарплата руководителя НАК уменьшена более чем в 2 раза. Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов", – говорится в публикации.

Дополнительно главе НАК "Нафтогаз" установлен ряд критериев оценки эффективности деятельности, среди которых выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа. "Правительство поддержало это кадровое решение с учетом условий Наблюдательного совета", – сказано в материале.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Зарплаты в Украине Зарплаты чиновников
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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