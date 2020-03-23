Главе "Нафтогаза" Коболеву в два раза снизили зарплату: детали нового контракта

Главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву в два раза снизили зарплату, а также убрали все премии и бонусы.
Об этом сказано в условиях контракта, который был продлен на четыре года – до 22 марта 2024 года, сообщил УНИАН.
Андрей Коболев
Facebook Андрея Коболева
"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" продлил контракт с председателем НАК Андреем Коболевым еще на 4 года – до 22 марта 2024 года. По условиям нового контракта, зарплата руководителя НАК уменьшена более чем в 2 раза. Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов", – говорится в публикации.
Дополнительно главе НАК "Нафтогаз" установлен ряд критериев оценки эффективности деятельности, среди которых выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа. "Правительство поддержало это кадровое решение с учетом условий Наблюдательного совета", – сказано в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.
28 февраля наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.
13 марта наблюдательный совет НАК принял решение рекомендовать Кабинету министров повторно назначить Коболева председателем правления компании. При этом уровень его заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом.
Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Если договор не продлят – Коболев оставит компанию.
17 марта стало известно, что наблюдательный совет "Нафтогаза" продлил контракт с главой правления компании Андреем Коболевым на 4 года.
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