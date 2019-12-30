Из-за конфликта с Кабмином? Глава "Укрзалізниці" решил уволиться

Глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов заявил, что уходит с должности в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.

Об этом сказано в его обращении к наблюдательному совету компании, которое 30 декабря было опубликовано пресс-службой УЗ.

"В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте "Укрзалізниці" и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью – улучшение состояния "Укрзалізниці" и желанием эффективного развития украинской инфраструктуре. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям", – отметил Кравцов.

"После рассмотрения моего обращения о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе на заседании наблюдательного совета уже в начале 2020 года, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", – добавил он.

Подробнее о своем увольнении глава УЗ пообещал рассказать после принятия всех формальных решений.

Евгений Кравцов РБК-Украина

Напомним:

Евгений Кравцов возглавлял УЗ с января 2019 года. Срок его контракта истекает в 2021 году.

Он исполнял обязанности председателя правления ПАО "Укрзалізниця" с 30 марта по 25 мая 2016-го, а также с 10 августа 2017-го.

В 2016-2017 годах он был первым заместителем бывшего главы министерства инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Кравцов попросил наблюдательный совет компании рассмотреть вопрос его увольнения.

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