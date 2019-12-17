Бананы для партнера Путина: как глава "Укроборонпрома" Зеленского зарабатывает на Украине

Айварас Абромавичус под прикрытием "реформатора" и новоиспеченного патриота Украины уже несколько лет зарабатывает на государстве. Судя по всему, для литовца мы стали "банановой республикой", на которой можно получать неплохие доходы.

Ранее мы уже рассказывали о его связях с Путиным и сверхзаработках на аграрном бизнесе, а сейчас покажем, как Абромавичус, имея инсайдерскую информацию и влияние на власть, получает проценты от украинского госдолга.

OBOZREVATEL подробно рассказывает о том, как литовец зарабатывает на Украине и почему в США из-за этого могли бы посадить.

"Забыл" задекларировать ОВГЗ

Как зарабатывает Абромавичус:

его семья покупает облигации государственного госзайма;

Абромавичус, имея связи в Кабмине, владеет инсайдерской информацией (знает наперед) о ставках и размещении бумаг;

сам Абромавичус стал одним из авторов новой долговой политики страны;

заработанные деньги он выводит из Украины, при этом его фирма работает в РФ и владеет акциями российского банка совместно с президентом Владимиром Путиным;

Абромавичус не собирается оставаться в Украине, об этом говорит его решение оставить литовский паспорт. Кроме того, он участвовал в выборах в родной стране (об этом в следующих публикациях).

Абромавичус не просто "украинский реформатор" с литовским паспортом. Он еще и наш кредитор. Литовец еще несколько лет назад стал автором новой долговой политики страны и сам же решил дать взаймы Украины.

Айварас Абромавичус

Айварас "уточнил" свою декларацию добавив, что его супруга купила ОВГЗ в количестве 515 штук. Это миллионы гривен, которые бюджет должен вернуть в копилку семьи госчиновника.

Номинальная стоимость одной такой облигации – 26,3 тыс. грн. То есть в сумме Украина должна Абромавичусу 13,5 млн грн плюс проценты. Но это только "капля". На самом деле литовец может зарабатывать на новой долговой политике Украины миллиарды. Дело в том, что чаще всего ОВГЗ покупают иностранные госфонды. Основателем одного из таких является сам Абромавичус – East Capital.

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Украинский госдолг стал сверхпопулярным. Еще в прошлом году иностранцы дали около 6 млрд грн, а в этом году – 106 млрд. Огромные проценты (14-16%) и политика государства, при которой каждая третья гривня идет на погашение задолженности дала свои результаты.

Не последнюю роль в этом сыграл и Айварас. Он имеет связи в Кабмине, лично привел к на тот момент кандидату в президенты Владимиру Зеленскому будущего главу Кабмина Алексея Гончарука.

В США семья Абромавичусов могла попасть под суд и даже сесть за то, что, имея инсайдерскую информацию, зарабатывают на государственных ценных бумагах.

Айварас Абромавичус в свое время занимал пост замминистра экономразвития и торговли и уже тогда начал политику зависимости от кредиторов. Но если раньше мы брали деньги у МВФ, то сейчас главный кредитор – частные фонды. Сооснователь одного из таких фондов – East Capital – снова-таки Абромавичус.

ОВГЗ с одной стороны дают Украине "быстрые" деньги и позволяют снизить курс доллара, а с другой – стали петлей на шее. Общий процент, с учетом укрепления гривни, который Украине придется выплатить в долларовом эквиваленте превышает 30%.

Причем старые долги частично выплачиваются за счет новых. Фактически это долговая пирамида. МВФ выдавал кредиты под 2%, а частные фонды – под 14%. А где государство будет брать деньги, чтобы взять 100 грн, а вернуть 114? Как показал бюджет на 2020-й год, рецепт состоит всего из двух ингредиентов: еще долги и урезание всех других расходов в счет погашения долга. Подробнее о последнем можно прочитать здесь.

Интересно, каким образом крупный чиновник, реформатор и экономист мог ошибиться в собственной декларации и забыть о том, что среди должников его семьи целое государство.

Как зарабатывает семья Абромавичуса

Главный источник дохода семьи чиновника – зарплата от "Агро Регион Украина". Эта фирма принадлежит партнеру Абромавичуса Ларсу Петеру. Вместе они создали East Capital. Фактически партнер литовца платит зарплату его жене. И только за прошлый год сумма составила 29,1 млн грн.

Айварас Абромавичус

Действительно ли это зарплата жены, или же таким образом партнер главы "Укроборонпрома" выплачивает заработанную долю и самому Абромавичусу – вопрос открытый.

Однако факт остается фактом – литовец имеет доступ к украинской государственной тайне, влияет на Кабмин, имеет отношение к новой долговой политике страны и при этом сам же зарабатывает на государственных ценных бумагах. А заработанные деньги после хранит, в том числе, в иностранных банках Swedbank AB, Danske Bank.

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