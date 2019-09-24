Глава "Укравтодора" подал заявление об отставке

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал заявление об отставке.
Такое решение он принял в связи с завершением трехлетней каденции на этой должности, сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook.
"Еще несколько недель назад в связи с окончанием трехлетней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя "Укравтодора", – заявил Новак.
Славомир Новак
facebook.com/Nowak.Slaw
Отмечается, что соответствующее заявление он подал премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.
Новак добавил, что готов помогать премьер-министру и следующему руководителю агенства. По его словам, за эти три года дорожная отрасль "была успешно реформирована".
Напомним, Новак занимал должность председателя "Укравтодора" с 2016 года. В 2011-2013 годах он был министром транспорта и водного хозяйства Польши.
Как писал OBOZREVATEL, накануне отставку главы Государственного агентства автомобильных дорог анонсировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Новак сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт", – сказал он.
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