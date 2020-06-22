Бердымухамедов заставил аграриев записывать поговорки в блокнот. Видео

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с аграриями своей страны прочитал им несколько десятков пословиц о земледелии. Те их записали в блокноты.

Об этом сообщила "Хроника Туркменистана" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Какие пословицы говорил Бердымухамедов

Если осенью не вспашешь, то потом хоть 100 раз паши.

Вода – золото, поливальщик – ювелир.

Вода – мать урожая.

Мать богатства – земля, отец – труд.

Много сена – скот сыт.

Агрономы записывали эти фразы в зеленые блокноты, низко склонив головы.

Аграрии записывают пословицы, которые говорит Бердымухамедов Youtube / Хроники Туркменистана

Туркменские СМИ ранее сообщали, что "бороться за урожай" с помощью пословиц президент решил несколько лет назад. Они, по его мнению, "точно характеризовали особенности ведения земледелия в засушливой местности с жарким климатом".

Для этого сотрудников Туркменского сельскохозяйственного университета даже обязали подготовить словарь крылатых фраз.

Как сообщал OBOZREVATEL, Туркменистан собирается купить всю линейку российских представительских автомобилей Aurus. Об этом сказал президент государства Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Мужчин старше 40 лет, работающих на госслужбе в Лепабском регионе Туркменистана, обязали быть седыми. Таким образом, по данным СМИ, чиновники должны стать схожи с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым