Глава TikTok уволился после подачи иска против Трампа

Генеральный директор TikTok Кевин Майер уволился с должности через несколько дней после того, как компания подала в суд на администрацию президента Дональда Трампа из-за запрета в США.

Это произошло всего через три месяца после его прихода на эту должность, сообщил Reuters.

Свой уход Майер связал с тем, что "политическая обстановка резко изменилась", из-за чего он много размышлял над тем, что придется делать в новых обстоятельствах на должности, на которую он согласился.

“На этом фоне и так как мы ожидаем, что решение будет принято очень скоро, я с тяжелым сердцем хотел сообщить всем вам, что я решил покинуть компанию”, – написал Майер в письме к сотрудникам, имея в виду под "решением" сделку с властью США.

Майер пришел в TikTok 1 июня, до этого он был топ-менеджером Walt Disney. Он также был назначен главным операционным директором китайской ByteDance, владельца TikTok.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп объявил, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

3 августа Microsoft начала переговоры с Белым домом, чтобы помешать администрации Трампа запретить TikTok.

Ранее в США объявили, что введут дополнительные меры борьбы с угрозами национальной безопасности со стороны китайского программного обеспечения.

Американская компания Microsoft на переговорах с китайской ByteDance о продаже приложения TikTok обсудили сумму сделки в диапазоне от $10 млрд до $30 млрд.