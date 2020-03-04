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4 марта • обновлено в 11:19
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Глава таможни Нефьодов рассказал, уйдет ли в отставку

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Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что речь от его отставке в связи с возможными увольнениями в Кабмине пока не идет.

Об этом он сообщил в комментарии OBOZREVATEL в среду, 4 марта. "До разговора с новым министром финансов я точно не могу принять никакого решения. По состоянию на сейчас работаем, ногу с педали газа реформы таможне не поднимаем", – сказал Нефьодов.

Также в среду в СМИ появилась информация, что якобы НАБУ завело против Нефьодов уголовное дело о коррупции во время его работы в МЭРТ. Сам Нефьодов в комментарии OBOZREVATEL эту информацию опроверг.

Максим Нефьодов

Максим Нефьодов

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады в среду, 4 марта, рассмотрит увольнение Алексея Гончарука с должности премьер-министра. Ожидается, что новым главой правительства станет вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Алексей Гончарук якобы написал заявление о своей отставке с должности главы правительства. Об этом сообщил Telegram-канал "Правда Качури" и опубликовал фото самого заявления.

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Автор
Андрей Довгань
Персоны
Максим Нефедов Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Государственная таможенная служба Украины
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
С такого жирного места нога с педали сама не поднимется уходить
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