Кандидат Зеленского на главу Харьковской ОГА влип в скандал: миллионер без копейки и соратник друга Пшонки

Пограничную с Россией Харьковскую область может возглавить соратник друга Януковича, 34-летний адвокат Алексей Кучер. На эту должность его, вероятнее всего, выдвинул теневой руководитель избирательного штаба "Слуги народа" в регионе Вадим Слюсарев.

О том, что молодой юрист (сейчас является нардепом от пропрезидентской фракции) может получить регион, подтвердил и сам Владимир Зеленский. Более того, Кучер уже подал свою декларацию в качестве кандидата в руководители Харьковской облгосадминистрации.

Как оказалось, адвокат с миллионным состоянием, квартирами, дорогими часами, автопарком официально за прошлый год не заработал ни копейки. Все свои деньги он хранит налом и в биткоинах, которые невозможно отследить. Источники его шикарной жизни – большая загадка. А в Харькове Кучера знают как "элитного адвоката" взяточников и рейдеров.

О том, кому Зеленский хочет доверить Харьковскую область и почему к Кучеру уже возник целый ряд вопросов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Миллионер-защитник взяточников без копейки доходов

Кабинет министров уже принял решение рекомендовать 34-летнего адвоката на должность "губернатора". Рекомендацию приняли пакетом вместе с одесским главой ОГА Максимом Куцым. Но если к последнему не возникло вопросов и президент уже успел его назначить, то после публикации декларации Кучера вспыхнул скандал.

Что не так с декларацией будущего главы ОГА:

за 2018 год Кучер с супругой не задекларировали никаких доходов , хотя экс-адвокат активно защищал не самых бедных харьковчан;

в декларации чиновника – биткоинов на 15 млн грн. Это "теневая валюта", которую невозможно проследить , которая скрыта от государства, налогов и банков;

семья Кучера не хранит ни копейки в банках , все сбережения – наличка, криптовалюта, которую невозможно проверить;

молодой адвокат задекларировал предметы роскоши на миллионы гривен , откуда он взял на них деньги – неизвестно;

в прошлом году у Кучера появился новый автомобиль, но ни расходов на него, ни подарков он не задекларировал.

Первое – деньги Кучер зарабатывал, но ничего не задекларировал. Кучер достаточно известный в Харькове адвокат. Он часто фигурировал в СМИ как защитник судей, силовиков и чиновников. Большинство его клиентов обвиняли в коррупции и рейдерстве. К примеру, в конце 2018-го он комментировал обвинение в рейдерстве бывшего командира роты Национальной полиции.

Также подавал иски в защиту одних судей и против других служителей Фемиды. По информации местного издания "Весь Харьков", будущий глава ОГА представлял в суде интересы депутата горсовета Романа Сальникова (обвиняется в получении взятки в размере 20 тыс. грн), следователя Шевченковского райотдела Михаила Сагайдака (обвиняется в получении взятки в размере $1 тыс.), судьи Дзержинского райсуда Сергея Лазюка (обвиняется в получении взятки в размере $300 и подозревается в получении еще $3000), судьи Славянского горсуда Игоря Минаева и т.д.

Есть два варианта: либо Кучер бесплатно вел дела обвиняемых в коррупции и рейдерстве силовиков, судей и депутатов, либо он получал деньги в конвертах и при этом использовал преступную схему, не платил налоги и брал "черный" нал.

Второе – все свои сбережения Кучер фактически спрятал. Зачем декларировать биткоины на 15 млн грн? Ответ очень прост – проверить эту информацию невозможно. Причем глава ОГА как адвокат хорошо знает, что если у НАПК появятся вопросы: откуда миллионы у официально нищего адвоката, он легко может ответить: покупал биткоины, когда они продавались за несколько долларов монета, а сейчас стал крипто-миллионером (монета стоит тысячи долларов), вот так и разбогател.

Алексей Кучер fb.com

Биткоин не считается платежным средством в Украине, чиновники и регуляторы никак не отслеживают, сколько криптовалюты покупают украинцы и как на этом зарабатывают. То есть, задекларировав целое состояние в биткоинах, адвокат на будущее избавился от всех вопросов по поводу его доходов и материального состояния (а вопрос здесь действительно есть).

Чем владеют Кучер с женой?

биткоины почти на $300 тыс.;

$293 тыс. налички;

0 гривен на банковских счетах;

0 гривен доходов;

автомобили: Volkswagen Passat (2011 г.в), Mitsubishi Outlander (2003 г.в), Audi Q5 (2011 г.в), Lexus NX 200T (2017 г.в), ГАЗ-САЗ 3507;

часы Rolex (2 шт.), офис (77 кв.м), 3 квартиры в Харькове, земельные участки (62,5 тыс. и 1 тыс. квадратов) и дом в Харьковской области:

11 акциями ЧАО "Николаевцемент" и 10% юридической компании "Дартли Групп".

Что интересно, официально ничего не зарабатывая, не имея дохода ни от депозита, ни от частной практики, ни какой-либо материальной поддержки, но имея на содержании двух маленьких дочек, Кучер в концу 2018-го пополнил свой и без того шикарный автопарк автомобилем Lexus. Его рыночная стоимость – около 900 тыс. грн!

Хотя в декларации он за прошлый год не указал ни расходы, ни подарки. Откуда появился автомобиль и где он взял на него деньги – неизвестно.

Как Кучер оказался в политике: дружба с соратником Пшонки и любовь к России

Ранее OBOZREVATEL уже неоднократно писал, что в каждом регионе во время парламентской кампании у "Слуги народа" был свой теневой штаб. Чаще всего их возглавляли чиновники времен Януковича – таможенники, пограничники, налоговики.

В Харьковской области эта роль досталась Вадиму Слюсареву. Он, вероятнее всего, и привел в политику Кучера.

Слюсарев во времена Януковича работал начальником управления внутренней безопасности Государственной пограничной службы. Также является другом сына беглого Генпрокурора Виктора Пшонки Артема. Несколько раз подряд он был его помощником в Раде.

Издание "Страна" вовсе озвучило версию, что именно Слюсарев, будучи начальником управления внутренней безопасности ГПСУ, обеспечивал в феврале 2014 года эвакуацию из Киева имущества и ценностей бывшего президента Виктора Януковича. Имея такой бэкграунд, сам возглавить область он не мог, поэтому и выдвинул своего человека.

Связь Слюсарева с Кучером можно также проследить и официально. Так, возможно, будущий "губернатор" выиграл парламентские выборы на 179-м мажоритарном округе в Харьковской области. Уполномоченным лицом здесь был некий Вадим Беличенко из ООО "Тиера". Эта фирма принадлежит Слюсареву, а сам Беличенко – его подчиненный и "доверенный" менеджер.

Если же верить журналисту Евгению Плинскому, Слюсарев в 2016-м рассматривал возможность трудоустройства на госслужбу в РФ. Для этого в 2016 году он посещал аннексированный Крым и передавал в РФ оригиналы своих документов на проверку оккупанту. "Но, видимо, не сложилось, и он остался в Украине курировать Харьковскую область. А может, все как раз и сложилось, учитывая его близкие отношения не только с Пшонкой, но и с консулом РФ в Харькове Богдановым", – заявил журналист.

OBOZREVATEL обращается к НАПК с просьбой проверить источники доходов Алексея Кучера. Также мы призываем президента Владимира Зеленского и всю команду "Слуги народа" еще раз подумать, стоит ли назначать адвоката, который отстаивал интересы коррупционеров и, вероятнее всего, получал доход "черным налом", на должность руководителя одной из важнейших украинских областей.

Продолжение следует...

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!