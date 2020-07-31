За день – 3 млн гривен: Сенниченко озвучил, как Украина зарабатывает на приватизации

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил, что продажа гостиницы "Днепр" считается крупнейшим успехом в новейшей приватизационной истории страны, однако впечатляющие кейсы в работе ФГИ случаются каждый день.

"С начала года Фонд госимущества провел более 1200 аукционов. И среди объектов, которые перешли в частную собственность, были как недорогие активы, так и очень ценные. Хотя это тоже малая приватизация, как и отель "Днепр", – написал Сенниченко на своей странице в Facebook в пятницу, 31 июля.

По его словам, аукционы в Украине происходят ежедневно.

"Только по результатам вчерашнего дня в бюджет поступит 3,65 млн гривен. Львиную долю этой суммы обеспечила продажа здания управления статистики в Ровенской области. За нее в ходе аукциона боролись 36 предпринимателей (больше, чем за "Днепр") и в итоге победитель получил актив за 3,5 миллиона. Убежден: то, как он его использует, точно улучшит экономическую статистику региона значительнее, чем ее улучшало здание управления статистики фактом своего существования в госсобственности", – написал Сенниченко.

Он привел другие примеры успешной приватизации:

Конкуренция восьми участников за АО "Химтекстильмаш" подняла цену за практически недействующее производство машин и оборудования для легкой и химической промышленности с 0,99 млн до 75 млн гривен. Новые владельцы четко заявили о развитии предприятия по профилю.

Четыре здания санатория "Нафтуся Прикарпатья" продались за 12 млн при стартовой цене в 3 миллиона.

За АО "Киевпастранс" новый владелец заплатил 230,9 млн грн, при этом обязуясь сохранить основное направление деятельности компании в Киеве на 5 лет, в Киевской области – на 15 лет.

До сих пор нет списка "запрещенных" предприятий

Сенниченко заявил, что вместе с тем есть проблемы с бюрократией. Так, по его словам, Кабмин уже 6 месяцев не подает в Верховную Раду список предприятий, которые считает необходимым внести в список запрещенных к приватизации.

"Очередная порция объектов для передачи в Фонд проходит надцатый круг и за 5 месяцев обсуждений список сократился с 360 объектов 253. А вчера на правительственном комитете отправили на доработку. И что-то там очень стратегическое и кому-то нужно. Следим все внимательно за руками и фамилиями", – подытожил глава ФГИ.

Как в Украине происходит приватизация Facebook Дмитрия Сенниченко

Как в Украине происходит приватизация Facebook Дмитрия Сенниченко

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Фонд госимущества в ходе приватизации продал отель "Днепр" в Киеве по 1 млрд 111 млн гривен компании "Смартленд", победившей в аукционе.

В июне стало известно, что "Укрпочта" планирует продать помещение главного офиса в Киеве на Крещатике. Его оценили в 1 млрд гривен. Об этом сказал глава компании Игорь Смелянский.