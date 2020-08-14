Глава Еврокомиссии призвала ЕС ввести новые санкции против Беларуси

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении тех, кто нарушает демократические ценности в Беларуси.

Об этом она написала в пятницу, 14 августа, на своей странице в Twitter.

"Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности или нарушил права человека в Беларуси. Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу твердую поддержку прав народа Беларуси на основные свободы и демократию", – написала глава ЕК.

Глава Еврокомиссии призвала ввеси санкции против Беларуси Twitter / Ursula von der Leyen

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа в правительстве Германии заявили, что во время голосования в Беларуси не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов.

11 августа в ЕС заявили, что выборы президента Беларуси не были свободными и справедливыми, а в отношении ответственных за полицейское насилие на протестах могут ввести санкции.

13 августа стало известно,что США не исключают введения санкций против Беларуси в связи с ситуацией с выборами. Возможно, речь будет идти о прекращении поставок нефти.