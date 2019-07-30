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"Гиперлупа не ждите": в "Укрзалізниці" пожаловались на убытки из-за пассажиров

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Из-за убытков от пассажирских перевозок "Укрзалізниця" каждый год теряет 10 млрд грн.

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию компании Антон Саболевский, передает пресс-служба УЗ. По его словам, перевозка пассажиров на железной дороге убыточна практически во всем мире, и именно государство должно ее развивать.

"К сожалению, Украина входит в малочисленную группу стран, где государство никак финансово не поддерживает развитие пассажирских железнодорожных перевозок. Ежегодно пассажирские перевозки наносят перевозчику около 10 млрд грн убытков, при этом железная дорога вынуждена на собственные средства, полученные в основном от грузовых перевозок, модернизировать и закупать пассажирский подвижной состав, чтобы обеспечивать свою социальную функцию. Но в таком случае государство и граждане не должны ожидать от "Укрзалізниці" технического чуда вроде Hyperloop", — сказал Саболевский.

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"Укрзалізниця"

Для примера он привел размеры помощи, которые железнодорожники получают в других странах.

"В Польше государственная дотация на развитие железной дороги составляет 1,7 млрд евро в год, в Австрии — 5 млрд евро, во Франции — 5,3 млрд евро, Германии — 13,9 млрд евро", — добавил директор по стратегическому развитию УЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля в поезде "Укрзалізниці" во время движения выпало окно и травмировало ребенка.

Ранее "Укрзалізниця" угодила в скандал из-за страшных вагонов в электричке "Львов — Ривне".

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Тема
"Укрзалізниця"
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
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hunt andres
hunt andres
Сдайте эту зализницу в металлолом. Как и ГТС. Пока людей не угробили.
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