Привлекли суд: ГФС решилась на крайние меры из-за долгов "Укрнафты"

Государственная фискальная служба просит суд взыскать 547 млн грн с "Укрнафты". Это налоговый долг компании.

Об этом сказано в решении Окружного админсуда Киева от 14 августа 2019 года. Документ содержится в Едином реестре судебных решений.

"В обоснование исковых требований истец указал, что налоговый долг образовался на основании начислением денежного обязательства определенного налоговыми уведомлениями-решениями", – говорится в тексте решения.

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Суд постановил открыть производство по административному делу и назначил подготовительное заседание на 10 октября 2019 года.

В "Укрнафты" требуют оплатить долг Голос України

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Коломойский в 2018 году предлагал правительству Украины обменять свою долю в ПАО "Укрнафта" на неработающие кредиты ПриватБанка, которые считал ликвидными. В случае подписания сделки он обещал отказаться от поданного в Стокгольмский арбитраж иска против Украины.

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