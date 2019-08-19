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Привлекли суд: ГФС решилась на крайние меры из-за долгов "Укрнафты"

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Государственная фискальная служба просит суд взыскать 547 млн грн с "Укрнафты". Это налоговый долг компании.

Об этом сказано в решении Окружного админсуда Киева от 14 августа 2019 года. Документ содержится в Едином реестре судебных решений.

"В обоснование исковых требований истец указал, что налоговый долг образовался на основании начислением денежного обязательства определенного налоговыми уведомлениями-решениями", – говорится в тексте решения.

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Суд постановил открыть производство по административному делу и назначил подготовительное заседание на 10 октября 2019 года.

В "Укрнафты" требуют оплатить долг

В "Укрнафты" требуют оплатить долг

Голос України

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Коломойский в 2018 году предлагал правительству Украины обменять свою долю в ПАО "Укрнафта" на неработающие кредиты ПриватБанка, которые считал ликвидными. В случае подписания сделки он обещал отказаться от поданного в Стокгольмский арбитраж иска против Украины.

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Тема
Налоги в Украине
Персоны
Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов
Место
Украина
Тег
Укрнафта
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