Льготы на растаможку электромобилей в Украине продлят, – Гетманцев

Льготы на ввоз электромобилей в Украину продолжат свое действие и после введения в действие с 1 июля новой редакции Таможенного тарифа.

Об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой и налоговой политики Даниил Гетманцев.

"В соответствии со статьей 68 ТК Украины, ведение УКТ ВЕД осуществляет Государственная таможенная служба, в порядке установленном КМУ (Постановление №428 от 21.05.2012 г.). Согласно п. 13 и 14 Постановления, предусмотрено, что ГТС утверждает и публикует переходные таблицы по старой и новой версии тарифа. Таким образом, с 1 июля, с момента введения в действие новой редакции Таможенного тарифа, льготы продолжают своё действие", – написал Гетманцев.

Гетманцев сообщил о продлении льгот на ввоз электромобилей Facebook Даниила Гетманцева

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная налоговая служба запустила онлайн-сервис, который будет полезен всем тем, кто желает растаможить авто. С его помощью отпадает необходимость в услугах таможенного брокера.