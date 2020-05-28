Тарифы на электроэнергию в Украине для населения в 2020 году повышаться не будут.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время ток-шоу "Право на владу" вечером в четверг, 28 мая.

Он заверил, что отмены льготного тарифа для населения на первые 100 кВт-ч/месяц также не будет. При этом есть вероятность, что со временем цена на электроэнергию может возрасти в связи с инфляцией.

Герус заявил, что тарифы на электроэнергию повышать не будут

"Этот вопрос действительно обсуждается и в обществе, и в медиа, и среди некоторых политиков и чиновников. Но у президента недавно было совещание по энергетике. Там было четко заявлено, что в ближайшее время, в этом году, не будет повышения тарифов на электроэнергию для населения, и не будет отмены этой льготной категории 100 кВт/ч в месяц", – сказал Герус.

"Поэтому хочу успокоить всех: ни в этом квартале, ни в следующем квартале, ни до конца года такого повышения не планируется. Все должно быть стабильно. Не нужно верить различным политическим спекуляциям и манипуляциям", – добавил он.

Напомним, сейчас за первые 100 кВт-ч/месяц платят по 90 копеек, а за каждый следующий 168 копеек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине платежки на электроэнергию разделят на две составляющие: собственно за "ток" и за транспортировку (т.н. абонплата), а тарифы для населения могут повысить уже в 2021-м.