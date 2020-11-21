Германию и США ждет конфликт из-за "Северного потока-2", – депутат бундестага ФРГ

Между Германией и США возникнет продолжительный конфликт из-за американских санкций против российского "Северного потока-2".

Об этом в интервью DW заявил экс-министр экологии и депутат бундестага (парламента) Федеративной Республики Германия (ФРГ) Юрген Триттин. По его словам, новоизбранный президент Джо Байден значительно на ограничения не повлияет, так как против строительство газопровода выступают обе американские партии.

"Я думаю, что с американской стороны позицию относительно "Северного потока-2" разделяли и разделяют представители обеих партий. Однако большинство европейцев не разделяли эту позицию. Потому что европейцы считали, что сами вправе решать, где и у кого покупать газ", – сказал Триттин.

По его оценкам, в ближайшее время между двумя странами будет продолжительный конфликт из-за газопровода.

"Я ожидаю, что между Европой и США будет продолжительный конфликт на этой почве. Но, я думаю, что политика за пределами санкций подразумевает дипломатию, даже может быть компромиссы. Так что тон общения изменится, я думаю, но битва продолжается", – говорит политик.

Отметим, США уже ввели санкции против компаний, которые прокладывают трубы для "Северного потока-2". Это привело к тому, что стройка газопровода остановилась на завершительном этапе. Кроме того, в ближайшее время в Конгрессе США прогнозируют введение санкций и против страховщиков и сертифицирующих компаний, которые согласятся работать с "СП-2".

Газопровод "Северный поток-2" пойдет в обход Украины. Сейчас Россия вынуждена использовать украинскую газотранспортную систему, чтобы продавать свое голубое топливо в ЕС. Если бы новый газопровод запустили, Украина могла бы потерять миллиарды долларов доходов от транзита. Кроме того, страна-агрессор полностью бы потеряла зависимость от украинской ГТС.

Как рассказывают в "Нафтогазе", эта зависимость – одна из причин, по которой Кремль сдерживается от масштабной военной агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства сможет смягчить санкции, напрасны.