Германия дала крупную сумму на завершение газопровода "Северный поток-2"

Немецкий концерн Uniper направил на финансирование газопровода "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины, 700 млн евро.

Это часть из обещанной инвестиции в 950 млн евро, говорится в публикации UrduPoint. По словам топ-менеджера компании Саши Биберта, вложение должно принести доход в "несколько десятков миллионов евро".

России дали денег на "Северный поток-2"

"В конечном счете мы только финансовый партнер, не акционер проекта. Как инвестор мы ожидаем возврата инвестиций. Мы доверяем компании (оператору) и верим, что проект будет завершен и они справятся со всеми вызовами", – сказал Биберт.

Как сообщал OBOZREVATEL, началось строительство газопровода Baltic Pipe, который по дну Балтийского моря соединит норвежские месторождения в Северном море с Польшей через Данию. Это укрепит независимость ее и Украины от поставок из России

Немецкая деловая газета Handelsblatt утверждает, что Федеральное агентство по сетям отклонит заявку компании Nord Stream 2 AG на вывод "Северного потока-2" с действия норм газовой директивы Европейского Союза.