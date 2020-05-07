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7 мая • обновлено в 18:25
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Германия дала крупную сумму на завершение газопровода "Северный поток-2"

5.1т
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Немецкий концерн Uniper направил на финансирование газопровода "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины, 700 млн евро.

Это часть из обещанной инвестиции в 950 млн евро, говорится в публикации UrduPoint. По словам топ-менеджера компании Саши Биберта, вложение должно принести доход в "несколько десятков миллионов евро".

России дали денег на "Северный поток-2"

России дали денег на "Северный поток-2"

"В конечном счете мы только финансовый партнер, не акционер проекта. Как инвестор мы ожидаем возврата инвестиций. Мы доверяем компании (оператору) и верим, что проект будет завершен и они справятся со всеми вызовами", – сказал Биберт.

Как сообщал OBOZREVATEL, началось строительство газопровода Baltic Pipe, который по дну Балтийского моря соединит норвежские месторождения в Северном море с Польшей через Данию. Это укрепит независимость ее и Украины от поставок из России

Немецкая деловая газета Handelsblatt утверждает, что Федеральное агентство по сетям отклонит заявку компании Nord Stream 2 AG на вывод "Северного потока-2" с действия норм газовой директивы Европейского Союза.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Северный поток-2
Место
Германия
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Paгулики зубами "клац!" :-)
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Громозека Иван
Громозека Иван
Вот и весь сказ...
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Экономика Рынки и компании

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