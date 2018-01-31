Газопровод в обход Украины: в ЕС пошли на серьезные уступки Путину

Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" на территории Германии.

Об этом говорится на сайте компании.

"Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности", – заявили представители Nord Stream 2 AG.

Также компания получила разрешение на строительство газопровода в немецких территориальных водах.

Менеджер Nord Stream 2 Йенс Ланге назвал это событие "важным этапом в комплексном процессе одобрения проекта".

Как сообщал "Обозреватель", ранее вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович обратил внимание на то, как "Северный поток – 2" продвигают в ЕС.